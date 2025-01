Herbert Knaup bei WDR 4

WDR 4 Frühstück mit…. . 32:55 Min. . Verfügbar bis 19.01.2026. WDR 4. Von Heike Knispel.

Er ist aus dem deutschen Kino und Fernsehen nicht weg zu denken: Herbert Knaup.

In der erfolgreichen ARD-Serie "Die Kanzlei" begeistert er als Rechtsanwalt Markus Gellert zusammen mit Schauspielkollegin Sabine Postel seit zehn Jahren Folge für Folge Millionen Zuschauer. Auch als Staatsanwalt Anton Mehringer erzielt er in der Krimireihe "Sarah Kohr" Traumquoten. Und als kauziger Kult-Kommissar Kluftinger nahm er uns mit in seine eigene Heimat, das Allgäu.

