Frühlingstipps mit Biene Mayer: Blumenbeete

WDR 4 Comedy. . 01:01 Min. . Verfügbar bis 21.03.2025. WDR 4.

Allüberall in den Gärten wird in diesen Tagen fröhlich gewerkelt, es wird gesät, gemäht, gepflanzt, getopft, gedüngt, geschnitten... Dabei gibt es so viel, was man auch falsch machen kann bei der Pflege seiner Beete und Wiesen. Ein Glück, dass wir bei WDR 4 jetzt zwei weltweit anerkannte Gartenexperten verpflichten konnten für unsere exklusive neue Gartenkolumne.

