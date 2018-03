Audio: Vinyl-Rezension: Nils Frahm "All melody"

WDR 3 TonArt | 16.03.2018 | Länge: 08:37 Min.

Der Traum seiner Kindheit geht in Erfüllung: Nils Frahm hat sich ein neues Studio im historischen Berliner Funkhaus geschaffen. Das erste Album aus dem Kreativreich an der Spree ist da. Sascha Ziehn erzählt. Nils Frahm / All Melody / Label: Erased Tapes / LC: 15952 / EAN: 4050486213967 / Kat-Nr: ERATP106/ Vertrieb: Finetunes / Indigo / VÖ: 26.01.2018) | audio