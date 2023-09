Audio: Ausblicke auf das Morgenland Festival Osnabrück 2023

WDR 3 open: World . . 58:42 Min. . WDR 3. Von Babette Michel.

Von Traditionellem bis zur Avantgarde reicht die Spanne beim Morgenland Festival, auch in diesem Jahr. Ein Fest der Musik des Nahen und Mittleren Ostens, in Osnabrück. "Vielfältig und dynamisch in der Welt ein", sagt der Sänger Rabih Lahoud dazu. | audio