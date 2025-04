Köln? Düsseldorf? Hauptsache Rheinland.

WDR 3 Ex & Pop. . 01:25:24 Std. . Verfügbar bis 08.04.2027. WDR 3. Von Klaus Walter.

Gibt es eine produktiven Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln? Köln und Düsseldorf? Oder ist es bloß ein Zufall, dass von dort gerade gute neue Platten kommen. (K)ein Städtevergleich.

Holger Czukay - Gvoon – Brennung 1 A (32m 8s) +++ The Visitor - Internationale Raumstation (Bob Humid Edit) (7m 32s) +++ Yürke - Du bist nicht here (6m 14s) +++ Schlammpeitziger - Schamlose Dubtöse (5m 50s) +++ Schlammpeitziger - Arabischer Vietmanese (4m 32s) +++ Schlammpeitziger - SchlammpeitzigerMegamix (7m 23s) +++ Schlammpeitziger - Parzipan (4m 32s) +++ Schlammpeitziger - Parzipan Remix Dorau / Johnson (4m 33s) +++ Schlammpeitziger Dorau / Johnson - Surprise Organ (4m 9s) +++ Pascal Fuhlbrügge - Bela Lugosi´s dead (4m 28s) +++ J.J.Jones Terzett - Gvoon – Brennung 1 B (32m 40s)

Beim Düsseldorfer Label Hauch Records erscheint „Patronage IV". Die digitale Compilation „repräsentiert Underdogs aus der lokalen elektronischen Independent-Szene". Unter dem geschichtsträchtigen Namen J.J.Jones Terzett feiern drei Ratinger Hof-Veteranen ein 7-Inch-Comeback. Back from the grave kommt der 2017 verstorbene Holger Czukay, Bassist und Mitgründer der Kölner Band Can, mit „Gvoon - Brennung 1", einer Sammlung von lost tapes. „Meine Unterkunft ist die Unvernunft" heißt das neue Album des Kölner Unikums Schlammpeitziger, auf dem uns eine schamlose Dubtöse und ein arabischer Vietmanese begegnen. Dazu gibt´s ein Remix-Album samt Megamix von Wolfgang Voigt, Veteran der Kölner Techno-Institution Kompakt. Mit Pascal Fühlbrügge und Andreas Dorau haben sich auch zwei Hamburger ins Rheinland verlaufen. Düsseldorf? Köln? Wer steigt auf? (K)ein Städtevergleich.