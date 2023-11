Jazz von nächtlichen Gestalten und fernen Sternen

Audio: WDR Jazzpreis 2024: Caris Hermes & Jugend Jazz Orchester Bonn

WDR 3 Jazz. . 01:00:52 Std. . WDR 3. Von Jörg Heyd.

Ausgezeichnet mit dem WDR Jazzpreis 2024 wird die 1991 in Geseke/Lippstadt geborene Bassistin Caris Hermes. In dieser Sendung stellen wir die Bassistin und ihr Projekt mit der WDR Big Band vor. Der Nachwuchspreis des WDR Jazzpreis geht an das Jugend Jazz Orchester Bonn unter der Leitung von Thomas Kimmerle und Thomas Heck. Die Preisträgerkonzerte finden am 14. März 2024 im Pantheon Bonn statt. | audio