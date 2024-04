Audio: "Glorreiche Taten" von Ferdia Lennon

Lesestoff – neue Bücher. . 05:16 Min. . WDR Online. Von Dirk Fuhrig.

Der libanesisch-irische Autor Ferdia Lennon lässt in seinem Debütroman "Glorreiche Taten" Griechen in der Gefangenschaft in Syrakus Euripides-Dramen aufführen - ein praller Spaß. Eine Rezension von Dirk Fuhrig. | audio