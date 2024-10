Audio: "Trauriger Tiger" von Neige Sinno

Lesestoff – neue Bücher. . 04:50 Min. . WDR Online. Von Holger Heimann.

Neige Sinno wurde als junges Mädchen von ihrem Stiefvater jahrelang sexuell missbraucht. In "Trauriger Tiger" erzählt sie, was die extreme Erfahrung mit und aus ihr gemacht hat. Ein so schonungsloses wie kluges Buch. Eine Rezension von Holger Heimann. | audio