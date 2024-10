Zuviel Input – Tipps bei Reizüberflutung und Hypersensibilität

Frag dich fit – der Gesundheitspodcast mit Doc Esser und Anne. . 29:34 Min. . Verfügbar bis 11.10.2026. WDR 2.

Wir sind im Alltag vielen Reizen ausgesetzt – vor allem durch unsere Smartphones. Doch wie können wir Input-Flut am besten vermeiden oder wenigstens begrenzen? Doc Esser und Anne sprechen darüber, wie ihr im Alltag am besten herunterfahren könnt und erklären, was hinter dem Trend ‚Dopaminfasten‘ steckt.

Das sind die Themen in dieser Folge des Gesundheitspodcasts: (03:17) So nehmen wir äußere Reize wahr. (07:03) Warum wir auf manche Reize stärker reagieren als auf andere. (11:43) Das passiert in unserem Körper bei einem Dopamin-Mangel. (13:20) Ab wann bin ich hochsensibel? (17:40) Dopaminfasten zur Entspannung: Das steckt dahinter. (21:20) So könnt ihr im Alltag mal runterfahren. (22:15) Minimalismus: Wie das Ausmisten euren Kopf zur Ruhe bringen kann. Den Podcast „Knallhart entspannt” findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/sendung/knallhart-entspannt/12047831/ Die Folge „Frag dich fit“ zum Thema Entspannung und Meditation findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/frag-dich-fit-der-gesundheitspodcast-mit-doc-esser-und-anne/blutdruck-und-psyche-was-macht-meditation-mit-der-gesundheit/wdr-2/13173555/ Nächste Woche sprechen Anne und Doc Esser hier im Podcast über Lauf-Mythen. In der Woche danach geht es um die Frage: Wie wichtig ist frische Luft? Falls ihr Feedback zum Podcast habt: Schickt uns gerne eine Mail an docesser@wdr.de oder meldet euch per WhatsApp über 0170 – 91 83 576. Über diese Studien hat Doc Esser in der Folge gesprochen: Life Interrupted: Family Routines Buffer Stress during the COVID-19 Pandemic: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34404970/

Das sind die Themen in dieser Folge des Gesundheitspodcasts:



(03:17) So nehmen wir äußere Reize wahr.



(07:03) Warum wir auf manche Reize stärker reagieren als auf andere.



(11:43) Das passiert in unserem Körper bei einem Dopamin-Mangel.



(13:20) Ab wann bin ich hochsensibel?



(17:40) Dopaminfasten zur Entspannung: Das steckt dahinter.



(21:20) So könnt ihr im Alltag mal runterfahren.



(22:15) Minimalismus: Wie das Ausmisten euren Kopf zur Ruhe bringen kann.



Den Podcast „Knallhart entspannt” findet ihr hier:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/knallhart-entspannt/12047831/



Die Folge „Frag dich fit“ zum Thema Entspannung und Meditation findet ihr hier:

https://www.ardaudiothek.de/episode/frag-dich-fit-der-gesundheitspodcast-mit-doc-esser-und-anne/blutdruck-und-psyche-was-macht-meditation-mit-der-gesundheit/wdr-2/13173555/



Nächste Woche sprechen Anne und Doc Esser hier im Podcast über Lauf-Mythen. In der Woche danach geht es um die Frage: Wie wichtig ist frische Luft?

Falls ihr Feedback zum Podcast habt: Schickt uns gerne eine Mail an docesser@wdr.de oder meldet euch per WhatsApp über 0170 – 91 83 576.



Über diese Studien hat Doc Esser in der Folge gesprochen:

Life Interrupted: Family Routines Buffer Stress during the COVID-19 Pandemic:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34404970/

Audio Download .