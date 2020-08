Wieder infiziert: Was bringt ein Impfstoff?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 20:49 Min. . Verfügbar bis 27.08.2021. WDR Online.

173 Impfstoffprojekte gegen das Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation Anfang der Woche gezählt. Können wir uns also Hoffnung machen, dass bald ein wirksamer Impfstoff gefunden wird? Obwohl inzwischen Menschen zum zweiten Mal an COVID-19 erkrankt sind. Darüber sprechen wir heute mit Doc Esser. In einer der kommenden Wochen schauen wir uns die neusten Masken an. Schickt Eure Fragen rund um dieses und andere Themen an coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576.

