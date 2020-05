Welche Mittel helfen bei einer Covid-Erkrankung?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 19:53 Min. . Verfügbar bis 28.05.2021. WDR Online.

Weltweit wird an Medikamenten gegen Covid-19 geforscht, bisher gibt es aber noch kein wirksames Mittel. Doc Esser und Anne sprechen darüber, wie man den Verlauf der Krankheit trotzdem abmildern kann. Am kommenden Donnerstag möchten wir darüber sprechen, wie man sich im Urlaub und auf Reisen vor dem Virus schützen kann. Ihr habt Fragen dazu? Dann schickt uns diese an coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576.

Audio Download .