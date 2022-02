Was tun, wenn es mit dem Sex nicht (mehr) klappt?

Frag Dich fit. . 30:54 Min. . Verfügbar bis 13.02.2032. WDR 2.

Manche bezeichnen Sex als die schönste Sache der Welt. Doch was tun, wenn es ihr dabei plötzlich weh tut oder er Erektionsprobleme hat? In dieser Folge sprechen Anne und Doc Esser darüber, was wir tun können, damit wir Geschlechtsverkehr wieder genießen können. Hier die wichtigsten Infos: http://www.wdr.de/k/sex. In den kommenden Folgen sprechen wir über Rückenprobleme und Stress. Schickt Eure Fragen an: docesser@wdr.de oder WhatsApp an 0170 – 91 83 576.

Audio Download .