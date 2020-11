Audio: Corona-Update: Gibt es Hoffnung aus der Forschung?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 19:06 Min. . WDR Online.

Wir sind mitten drin in der zweiten Welle. Aber im Gegensatz zum Frühjahr kennen wir nach acht Monaten Corona das Virus ein kleines bisschen besser. Die Wissenschaft forscht rund um die Uhr, damit wir besser behandelt werden können. Aber was gibt’s Neues? Anne und Doc Esser geben ein Update.In der nächste Folge geht es darum, wie unsere Krankenhäuser für die zweite Welle vorbereitet sind. Ihr habt Fragen? Dann schick uns diese an coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576. | audio