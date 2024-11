Longevity - Doc Esser will hundert werden

Frag dich fit – der Gesundheitspodcast mit Doc Esser und Anne. . 36:12 Min. . Verfügbar bis 08.11.2026. WDR 2.

Altersforscher sind dabei, das Altern zu entschlüsseln und suchen nach Wegen, wie wir länger gesund bleiben. Das Versprechen von "Longevity", also Langlebigkeit, trendet. Anne und Doc Esser besprechen in dieser Folge, welche Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel uns länger leben lassen könnten – und was wir selbst tun können, um möglichst gesund alt zu werden.

Das sind die Themen in dieser Podcastfolge: (06:20) Warum Forscher glauben, dass wir in Zukunft viel länger gesund bleiben (10:20) Das passiert im Körper, wenn wir altern (14:40) Telomere mit Sauerstofftherapie verlängern? (17:50) Medikamente und Nahrungsergänzung: Metformin, Spermidin und NMN (26:45) Longevity-Lebensstil: Sport, mediterrane Ernährung und Intervallfasten Den Film „Doc Esser – Ich will hundert werden!“ könnt ihr euch hier anschauen: https://1.ard.de/docesser-100?pc Die Folge, wie Lebensmittel unsere Stimmung und unseren Körper beeinflussen, findet ihr hier: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr/corona-podcast/audio-brokkoli-gegen-krebs-wie-essen-stimmung-und-koerper-beeinflusst-100.html Den Podcast „Besser leben“ und die Folge zum Agavendicksaft könnt ihr hier anhören: https://www.br.de/mediathek/podcast/umweltkommissar/agavendicksaft-wie-gut-ist-der-zuckerersatz-wirklich/2099107 Bald sprechen Anne und Doc Esser hier im Podcast über das Lymphsystem. Falls ihr Feedback zum Podcast oder Fragen habt: Schickt uns gerne eine Mail an docesser@wdr.de oder meldet euch per WhatsApp über 0170 – 91 83 576

Bald sprechen Anne und Doc Esser hier im Podcast über das Lymphsystem. Falls ihr Feedback zum Podcast oder Fragen habt: Schickt uns gerne eine Mail an docesser@wdr.de oder meldet euch per WhatsApp über 0170 – 91 83 576

