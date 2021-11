Kneipp, Vitamin D, Lachen und Co. – Was hilft dem Immunsystem?

Bakterien, Viren, Pilze – unser Immunsystem ist rund um die Uhr für uns im Einsatz. Doch was ist das Immunsystem und wie können wir unser Immunsystem unterstützen? Darüber haben Anne und Doc Esser in dieser Folge gesprochen. Hier gibt’s die wichtigsten Infos: http://www.wdr.de/k/immunsystem In der kommenden Folgen geht es um Schlaganfälle und wie wir sie erkennen. Schickt uns Eure Fragen dazu und zu anderen Gesundheitsthemen an docesser@wdr.de oder per WhatsApp an 0170 – 91 83 576.

