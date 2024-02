Blutdruck und Psyche – Was macht Meditation mit der Gesundheit?

Frag dich fit – der Gesundheitspodcast mit Doc Esser und Anne. 30:25 Min. Verfügbar bis 22.02.2026.

Von kurzen Atemübungen über Yoga bis hin zum geführten MBSR-Training: Meditation ist im Trend. Aber ist sie auch gesund? Und was hat Meditieren mit Sport zu tun? Doc Esser und Anne sprechen über die Wirkung von Meditation auf Psyche und Körper.

Das sind die Themen in dieser Folge des Gesundheitspodcasts:



(01:33) Wie Doc Esser meditiert



(03:57) Die verschiedenen Meditationsarten und wie sie auf den Körper wirken



(17:06) Apps für die Meditation



(18:57) Meditation für die mentale Gesundheit



(20:07) Kann Meditation auch schiefgehen?



(20:25) Blutdruck senken mit Meditation



(24:19) Meditation unter der Geburt – Reduziert das wirklich schmerzen?



(27:35) Die wichtigen Infos rund um Meditation zusammengefasst



Unsere Folge „Endlich besser schlafen – Was hilft bei Schlafstörungen?“ könnt ihr hier nachhören:



https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr/corona-podcast/audio-endlich-besser-schlafen--was-hilft-bei-schlafstoerungen-100.html



Die Kollegen und Kolleginnen von Quarks haben sich mit verschiedenen Entspannungs-Methoden beschäftigt:



https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/entspannung-wie-geht-es-richtig/



Der Podcast „immer frei - so geht Rente“ ist hier verlinkt:



https://www.ardaudiothek.de/sendung/immer-frei-so-geht-rente-oder-wdr/13035865/



Nächste Woche geht es bei Anne und Doc Esser um Ernährung. Von Kalorienzählen bis Nutri-Score: Worauf sollten wir achten? Danach geht es um Autoimmunerkrankungen. Schickt Eure Fragen gerne an docesser@wdr.de oder per WhatsApp an 0170 – 91 83 576.



Über diese Studien hat Doc Esser in der Folge gesprochen:



