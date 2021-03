Panikattacken: Wofür ist Angst eigentlich gut?

Besser So. . 38:02 Min. . Verfügbar bis 17.03.2026. WDR Online.

Nicholas Müller ist erfolgreicher Musiker und hat seinen Traum zum Beruf gemacht. Mit seiner Band Jupiter Jones singt er vor tausenden Zuschauern und schreibt Nr.1- Hits. Er entscheidet sich, das alles aufzugeben. Denn er will seine Angst in den Griff bekommen. Seit Jahren begleiten ihn schlimme Panikattacken, das Gefühl gleich sterben zu müssen. In BESSSER SO erzählt er Leon, wie er die Angst jetzt an die Leine genommen hat.

Audio Download .