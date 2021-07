Geld mit Sex verdienen: Welche Verantwortung haben Pornodarsteller*innen?

Besser So. . 01:08:49 Std. . Verfügbar bis 14.07.2026. WDR Online.

Sex für Geld. Vor der Kamera. Der klassische Nine-to-five-Job war für Fiona und ihren Freund einfach undenkbar. Also haben sie sich entschieden Pornos zu drehen und ihr Sexleben mit anderen im Netz zu teilen. In BESSER SO erzählt Fiona, warum der Job nicht nur ihr, sondern auch der Gesellschaft etwas bringt, und wo es auch moralische Grenzen gibt. (Autorin: A. Freimann, R. al Hamdan)

