Neue Kleidung - Ist der chemische Geruch schädlich für mich?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 19:43 Min. . Verfügbar bis 15.08.2029. WDR Online.

Außerdem: E-Auto - Besser noch warten mit dem Kauf? (12:40) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Habt Ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet Euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de.

Host in dieser Folge ist Yvi Strüwing. Und hier kommen noch die wichtigsten Infos für Euch: NEUE KLEIDER – IST DER CHEMISCHE GERUCH SCHÄDLICH? Ultra Fast Fashion Shops importieren Kleidung, die teilweise Chemierückstände oberhalb der vorgeschriebenen EU-Grenzwerte enthalten. Diese können einen chemischen Geruch in unseren Kleidungsstücken auslösen. Muss ich mir da Sorgen machen? Autorin: Lilly Birnbaum Eine gute Zusammenfassung über Chemikalien, Gesundheitsauswirkungen und Schutzmöglichkeiten findest du hier: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/4031/publikationen/umid-02-20-ohne_chemikalien_keine_textilien.pdf Das bedeuten die Siegel auf den Etiketten von ökologisch hergestellter Kleidung: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/nachhaltigkeit/faire-kleidung-das-bedeuten-die-siegel-7072 Infos zur Gesetzeslage und der strengsten weltweiten Chemikalienregulierung „REACH“: https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/reach-chemikalien-reach E-AUTO - BESSER NOCH WARTEN MIT DEM KAUF? Neues Auto kaufen? Schon E-Auto oder doch noch sparsamen Benziner? Oder das alte noch länger fahren und warten. Denn die Infrastruktur und Technik wird sich in den kommenden Jahren schnell entwickeln. Autor: Robin Schäfer Was kosten E-Autos im Vergleich zu ähnlichen Verbrennern und Hybriden? Diese ADAC-Liste zeigt es: https://assets.adac.de/Autodatenbank/Autokosten/E-AutosVergleich.pdf Warum E-Autos deutlich besser fürs Klima als Verbrenner sind und warum trotzdem nicht alles paletti mit E-Autos wird, zeigt dieser Artikel auf quarks.de: https://1.ard.de/quarks-e-autos

Host in dieser Folge ist Yvi Strüwing.

Und hier kommen noch die wichtigsten Infos für Euch:



NEUE KLEIDER – IST DER CHEMISCHE GERUCH SCHÄDLICH?

Ultra Fast Fashion Shops importieren Kleidung, die teilweise Chemierückstände oberhalb der vorgeschriebenen EU-Grenzwerte enthalten. Diese können einen chemischen Geruch in unseren Kleidungsstücken auslösen. Muss ich mir da Sorgen machen?

Autorin: Lilly Birnbaum



Eine gute Zusammenfassung über Chemikalien, Gesundheitsauswirkungen und Schutzmöglichkeiten findest du hier: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/4031/publikationen/umid-02-20-ohne_chemikalien_keine_textilien.pdf



Das bedeuten die Siegel auf den Etiketten von ökologisch hergestellter Kleidung: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/nachhaltigkeit/faire-kleidung-das-bedeuten-die-siegel-7072



Infos zur Gesetzeslage und der strengsten weltweiten Chemikalienregulierung „REACH“: https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/reach-chemikalien-reach



E-AUTO - BESSER NOCH WARTEN MIT DEM KAUF?

Neues Auto kaufen? Schon E-Auto oder doch noch sparsamen Benziner? Oder das alte noch länger fahren und warten. Denn die Infrastruktur und Technik wird sich in den kommenden Jahren schnell entwickeln.

Autor: Robin Schäfer



Was kosten E-Autos im Vergleich zu ähnlichen Verbrennern und Hybriden? Diese ADAC-Liste zeigt es:

https://assets.adac.de/Autodatenbank/Autokosten/E-AutosVergleich.pdf



Warum E-Autos deutlich besser fürs Klima als Verbrenner sind und warum trotzdem nicht alles paletti mit E-Autos wird, zeigt dieser Artikel auf quarks.de:

https://1.ard.de/quarks-e-autos

Audio Download .