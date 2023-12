Wo im Körper spüren wir Emotionen?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 22:10 Min. . Verfügbar bis 18.12.2028. WDR Online.

Außerdem: O Tannenbaum - Was tun wenn's brennt? (07:35) / Erholung - Wie gelingt das am besten? (14:45)// Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Host in dieser Folge ist Ina Plodroch. Und hier kommen noch die wichtigsten Infos für Euch. WO IM KÖRPER SPÜREN WIR EMOTIONEN? Wo sich die einzelnen Körperteile befinden, wissen wir. Aber wo sitzen eigentlich die Emotionen? Wut im Bauch, Angst in der Brust, Liebe im Herzen? Autorin: Christina Sartori Du willst wissen, wo die verschiedenen Formen von Liebe im Körper zu spüren sind? Dann lies oder guck Dir einfach die Bilder hier an: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09515089.2023.2252464 Bilder vom Gehirn zeigen in dieser Übersichtsarbeit unterschiedliche Aktivität im Gehirn bei verschiedenen Formen von Liebe: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20807326/ Noch mehr Gefühle werden hier untersucht: https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1807390115 O TANNENBAUM – WAS TUN WENN’S BRENNT? In der Weihnachtszeit machen wir es uns gerne mit Kerzen gemütlich. Nicht ganz ungefährlich, denn Brände und ihre Folgen sind heute heftiger als früher. Autorin: Alexandra Rank Wie trocken ein Tannenbaum ist, macht einen Unterschied, zeigt dieses kleine Experiment: https://www.nist.gov/publications/fire-hazards-dry-versus-watered-christmas-trees Trockener oder bewässerter Baum? In diesem Video seht Ihr, was das bei einem Brand bedeuten kann: https://pages.nist.gov/christmas_tree_fire_safety/ Hier gibt’s Fachempfehlungen für Verhalten im Brandfall: https://www.feuerwehrverband.de/app/uploads/2020/05/DFV_vfdb_Fachempfehlung_Verhalten_Brandfall_2019b.pdf ERHOLUNG – WIE GELINGT DAS AM BESTEN? Viele Menschen sind permanent gestresst – Beruf, Familie, Hobby. Da wünscht man sich doch eigentlich nur eins: Einfach mal die Stopp-Taste drücken! Aber wie kann ich mich am besten erholen? Autorin: Julia Trahms Das DRAMMA-Modell nach David Newman: https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-013-9435-x Das macht Stress mit uns: https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/stress-wie-er-uns-pusht-und-bremst/ Resilienz – Gegen Stress gewappnet: https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/resilienz-gegen-stress-gewappnet/ Und hier geht’s zum Quarks Daily Spezial „Burnout: Total überfordert und ausgebrannt“: https://www.quarks.de/podcast/burnout-total-ueberfordert-und-ausgebrannt/

Host in dieser Folge ist Ina Plodroch.



Und hier kommen noch die wichtigsten Infos für Euch.



WO IM KÖRPER SPÜREN WIR EMOTIONEN?

Wo sich die einzelnen Körperteile befinden, wissen wir. Aber wo sitzen eigentlich die Emotionen? Wut im Bauch, Angst in der Brust, Liebe im Herzen?

Autorin: Christina Sartori



Du willst wissen, wo die verschiedenen Formen von Liebe im Körper zu spüren sind? Dann lies oder guck Dir einfach die Bilder hier an:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09515089.2023.2252464



Bilder vom Gehirn zeigen in dieser Übersichtsarbeit unterschiedliche Aktivität im Gehirn bei verschiedenen Formen von Liebe:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20807326/



Noch mehr Gefühle werden hier untersucht:

https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1807390115





O TANNENBAUM – WAS TUN WENN’S BRENNT?

In der Weihnachtszeit machen wir es uns gerne mit Kerzen gemütlich. Nicht ganz ungefährlich, denn Brände und ihre Folgen sind heute heftiger als früher.

Autorin: Alexandra Rank



Wie trocken ein Tannenbaum ist, macht einen Unterschied, zeigt dieses kleine Experiment:

https://www.nist.gov/publications/fire-hazards-dry-versus-watered-christmas-trees



Trockener oder bewässerter Baum? In diesem Video seht Ihr, was das bei einem Brand bedeuten kann:

https://pages.nist.gov/christmas_tree_fire_safety/



Hier gibt’s Fachempfehlungen für Verhalten im Brandfall:

https://www.feuerwehrverband.de/app/uploads/2020/05/DFV_vfdb_Fachempfehlung_Verhalten_Brandfall_2019b.pdf





ERHOLUNG – WIE GELINGT DAS AM BESTEN?

Viele Menschen sind permanent gestresst – Beruf, Familie, Hobby. Da wünscht man sich doch eigentlich nur eins: Einfach mal die Stopp-Taste drücken! Aber wie kann ich mich am besten erholen?

Autorin: Julia Trahms



Das DRAMMA-Modell nach David Newman:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-013-9435-x



Das macht Stress mit uns:

https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/stress-wie-er-uns-pusht-und-bremst/



Resilienz – Gegen Stress gewappnet:

https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/resilienz-gegen-stress-gewappnet/



Und hier geht’s zum Quarks Daily Spezial „Burnout: Total überfordert und ausgebrannt“:

https://www.quarks.de/podcast/burnout-total-ueberfordert-und-ausgebrannt/

Audio Download .