Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 21:39 Min. . Verfügbar bis 23.12.2027. WDR Online.

Außerdem: Positiv denken - Darum kann das auch schädlich sein (07:57) / Beckenbodentraining - Warum ist es für fast alle wichtig und auch für guten Sex? (13:59) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Wildfleisch:



So viele Wildtiere wurden im vergangenen Jahr erlegt:

https://www.jagdverband.de/sites/default/files/2022-02/2022-01_Infografik_Jahresjagdstrecke_Bundesrepublik_Deutschland_2020_2021_0.jpg



Das kommt Weihnachten auf den Tisch:

https://de.statista.com/infografik/20216/beliebtestes-weihnachtsessen-in-deutschland/#:~:text=An%20erster%20Stelle%20steht%20bei,an%20den%20Feiertagen%20zu%20essen.



Das Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) gibt einen Überblick über die ökologischen Fußabdrücke verschiedener Lebensmittel:

https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/Reinhardt-Gaertner-Wagner-2020-Oekologische-Fu%C3%9Fabdruecke-von-Lebensmitteln-und-Gerichten-in-Deutschland-ifeu-2020.pdf



Toxische Positivität:



Glücklichsein und positiv Denken ist in unserer Gesellschaft so wichtig, dass manche es auch dann anstreben, wenn es gar nicht passt. Zu dem Schluss kommt diese Studie (Englisch):

https://www.ocf.berkeley.edu/~eerlab/pdf/papers/Ford_Mauss_Pursuit_of_Positive_Emotion.pdf



Beckenboden:



Wie funktioniert Beckenbodentraining? Aus dieser Seite des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen wird es erklärt:

https://www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-ein-beckenbodentraining.html



In dieser Studie geht es um die Frage, wie vorgeburtliches Beckenbodentraining sich auf Wehen und Geburt auswirkt (Englisch):

https://link.springer.com/article/10.1007/s00192-020-04298-1



Quarks.de übers Wochenbett mit einem kleinen Exkurs über den Beckenboden:

https://www.quarks.de/gesundheit/das-passiert-im-koerper-waehrend-des-wochenbetts/

