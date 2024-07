Verstecker Alkohol im Essen - Wo genau ist er drin?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 22:45 Min. . Verfügbar bis 23.07.2029. WDR Online.

Außerdem: Digitales Geld - Sicherer vor Diebstahl und Verlust? (07:50) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Habt Ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet Euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de.

Euer Host in dieser Folge ist Ina Plodroch Und hier kommen die wichtigsten Infos fürs Dich VERSTECKTER ALKOHOL IM ESSEN – WO GENAUER IST ER DRIN? Welche Lebensmittel enthalten Alkohol, ohne dass wir es ahnen und wo bleibt er nach dem Kochen? Autorin: Christiane Tovar Eine gute Übersicht zu verstecktem Alkohol gibt es bei der Verbraucherzentrale: https://www.lebensmittelklarheit.de/informationen/alkohol-lebensmitteln-nicht-immer-leicht-zu-erkennen Das Quarks Daily Spezial zum Alkohol von Christiane findet ihr hier: https://1.ard.de/quarks_daily_spezial_gefaehrlicher_alkohol Hier geht’s zur Studie der Universiät Idaho, die untersucht hat, wieviel Alkohol nach dem Kochen im Essen übrigbleibt: https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA12411503&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=00028223&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7Eb8135ad9&aty=open-web-entry DIGITALES GELD - SICHERER VOR DIEBSTAHL UND VERLUST? Ist schon bequem mit dem Handy zu bezahlen. Und wer Geld anlegen will, der macht das heute oft auch in Kryptowährungen, allen voran Bitcoin. Ist das "digitale Geld" sicherer als Bargeld? Autor: Jörg Schieb Deutsche Bundesbank: https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/zahlungsverhalten-in-deutschland-2021-894082 Bundeslagebild Cybercrime 2020: https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/210507_BLBCyber.html McKinsey: Sicherheit von digitalen Zahlungsmitteln: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/banking-matters/consumer-trends-in-digital-payments Digital payments make gains but cash remains https://www.bis.org/statistics/payment_stats/commentary2301.htm PODCAST-TIPP Und hier gehts zu “Der Rest ist Geschichte” und zur Folge über Geld, Kredit und Schulden: https://www.ardaudiothek.de/episode/der-rest-ist-geschichte/geld-kredit-und-schuldenbremse-vom-glauben-und-leihen/deutschlandfunk/13138109/ Und der über Steuern: https://www.ardaudiothek.de/episode/der-rest-ist-geschichte/geschichte-der-steuern-ruestung-rente-und-regierungskrach/deutschlandfunk/13459807/ Und hier geht es zu Quarks Instagram und der Sonnenbräune: https://1.ard.de/quarks_insta_schuetzt_sonnenbraeune

Euer Host in dieser Folge ist Ina Plodroch

Und hier kommen die wichtigsten Infos fürs Dich



VERSTECKTER ALKOHOL IM ESSEN – WO GENAUER IST ER DRIN?

Welche Lebensmittel enthalten Alkohol, ohne dass wir es ahnen und wo bleibt er nach dem Kochen?

Autorin: Christiane Tovar



Eine gute Übersicht zu verstecktem Alkohol gibt es bei der Verbraucherzentrale:

https://www.lebensmittelklarheit.de/informationen/alkohol-lebensmitteln-nicht-immer-leicht-zu-erkennen



Das Quarks Daily Spezial zum Alkohol von Christiane findet ihr hier:

https://1.ard.de/quarks_daily_spezial_gefaehrlicher_alkohol



Hier geht’s zur Studie der Universiät Idaho, die untersucht hat, wieviel Alkohol nach dem Kochen im Essen übrigbleibt:

https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA12411503&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=00028223&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7Eb8135ad9&aty=open-web-entry





DIGITALES GELD - SICHERER VOR DIEBSTAHL UND VERLUST?

Ist schon bequem mit dem Handy zu bezahlen. Und wer Geld anlegen will, der macht das heute oft auch in Kryptowährungen, allen voran Bitcoin. Ist das "digitale Geld" sicherer als Bargeld?

Autor: Jörg Schieb



Deutsche Bundesbank:

https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/zahlungsverhalten-in-deutschland-2021-894082



Bundeslagebild Cybercrime 2020:

https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/210507_BLBCyber.html



McKinsey: Sicherheit von digitalen Zahlungsmitteln:

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/banking-matters/consumer-trends-in-digital-payments



Digital payments make gains but cash remains

https://www.bis.org/statistics/payment_stats/commentary2301.htm



PODCAST-TIPP

Und hier gehts zu “Der Rest ist Geschichte” und zur Folge über

Geld, Kredit und Schulden:

https://www.ardaudiothek.de/episode/der-rest-ist-geschichte/geld-kredit-und-schuldenbremse-vom-glauben-und-leihen/deutschlandfunk/13138109/

Und der über Steuern:

https://www.ardaudiothek.de/episode/der-rest-ist-geschichte/geschichte-der-steuern-ruestung-rente-und-regierungskrach/deutschlandfunk/13459807/



Und hier geht es zu Quarks Instagram und der Sonnenbräune:

https://1.ard.de/quarks_insta_schuetzt_sonnenbraeune

Audio Download .