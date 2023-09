Typisch norddeutsch? - Wie unser Wohnort uns prägt

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 20:02 Min. . Verfügbar bis 12.09.2028. WDR Online.

Außerdem: Wie Armut Kinder krank macht (12:58) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Host in dieser Folge ist Sebastian Sonntag. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch. TYPISCH NORDDEUTSCH? – WIE UNSER WOHNORT UNS PRÄGT Norddeutsche Zurückhaltung, süddeutsche Gemütlichkeit und rheinischer Frohsinn. Es gibt viele regionale Klischees. Alles Quatsch? Tatsächlich konnte eine Untersuchung zeigen, dass es Persönlichkeitsmerkmale gibt, die in bestimmten Regionen häufiger vorkommen. Aber woran liegt das? Autorin: Magdalena Schmude Hier geht es zum erwähnten Big Five-Selbsttest: https://www.lw.uni-leipzig.de/wilhelm-wundt-institut-fuer-psychologie/arbeitsgruppen/persoenlichkeitspsychologie-und-psychologische-diagnostik/persoenlichkeitstest „Landkarten der Persönlichkeiten“ - So verteilen sich die fünf Merkmale in Deutschland: https://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1026/0033-3042/a000414 WIE ARMUT KINDER KRANK MACHT Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien haben häufiger gesundheitliche Probleme. Armut ist bedrückend und wirkt sich auf fast alle Lebensbereiche der Kinder aus – Ernährung, Wohnsituation, soziale Kontakte. Was könnte helfen? Autorin: Annika Franck Welche Auswirkungen hat Armut auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen? Ergebnisse der KiGGS-Untersuchung, veröffentlicht vom RKI: https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/Bundesgesundheitsblatt/Downloads/2019_10_Lampert.pdf?__blob=publicationFile Wichtige Daten zum Thema Kinder- und Jugendarmut in Deutschland hat die Bertelsmann-Stiftung in einem Factsheet zusammengefasst: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/factsheet-kinder-und-jugendarmut-in-deutschland In dieser Spezial-Folge sprechen wir noch ausführlicher über den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit: https://www.quarks.de/podcast/arm-oder-reich-was-das-fuer-deine-gesundheit-bedeutet-quarks-daily-spezial/

