SPEZIAL: Zwischen Putzen und Guilty Pleasure - So toll war 2024!

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 38:04 Min. . Verfügbar bis 28.12.2029. WDR Online.

Yvi, Ina, Marlis und Sebastian alle zusammen vorm Mikro – unser Geschenk zum Jahresende für Euch! Freut euch auf den gut gelaunten Jahresrückblick mit vielen Highlights aus 2024. Mandarinen ablecken, Demokratie retten, Chaosecken in der Wohnung - hier ist echt alles dabei!

Und hier sind die Gespräche, die unseren Hosts besonders in Erinnerung geblieben sind: https://1.ard.de/quarks_weichmacher https://1.ard.de/quarks_daily_spezial_putzen https://1.ard.de/quarks_mandarinen_orangen Obst und Gemüse richtig waschen findet ihr in dieser Folge: https://1.ard.de/quarks_obst_gemuese_waschen https://1.ard.de/quarks_daily_spezial_tierversuche https://1.ard.de/quarks_daily_spezial_demokratie_besser Gut argumentieren mit der Sandwichmethode- das könnt ihr hier hören: https://1.ard.de/quarks_falschinformationen Das Gespräch zum befreundet bleiben nach Trennung gibt’s in dieser Folge: https://1.ard.de/quarks_erkaeltung_apotheke https://1.ard.de/quarks_nahrungsergaenzung https://1.ard.de/quarks_guilty_pleasure https://1.ard.de/quarks_unverpacktlaeden https://1.ard.de/quarks_suvs_schlimm Wohnen wie auf pinterest findet ihr in dieser Folge: https://1.ard.de/quarks_schlafproblem_cortisol https://1.ard.de/quarks_daily_spazieren

Und hier sind die Gespräche, die unseren Hosts besonders in Erinnerung geblieben sind:



https://1.ard.de/quarks_weichmacher



https://1.ard.de/quarks_daily_spezial_putzen



https://1.ard.de/quarks_mandarinen_orangen



Obst und Gemüse richtig waschen findet ihr in dieser Folge: https://1.ard.de/quarks_obst_gemuese_waschen



https://1.ard.de/quarks_daily_spezial_tierversuche



https://1.ard.de/quarks_daily_spezial_demokratie_besser



Gut argumentieren mit der Sandwichmethode- das könnt ihr hier hören: https://1.ard.de/quarks_falschinformationen



Das Gespräch zum befreundet bleiben nach Trennung gibt’s in dieser Folge:

https://1.ard.de/quarks_erkaeltung_apotheke



https://1.ard.de/quarks_nahrungsergaenzung



https://1.ard.de/quarks_guilty_pleasure



https://1.ard.de/quarks_unverpacktlaeden



https://1.ard.de/quarks_suvs_schlimm



Wohnen wie auf pinterest findet ihr in dieser Folge: https://1.ard.de/quarks_schlafproblem_cortisol



https://1.ard.de/quarks_daily_spazieren

Audio Download .