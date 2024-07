SPEZIAL: Salz - Für wen ist es ein Problem?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 28:52 Min. . Verfügbar bis 13.07.2029. WDR Online.

Wir brauchen Salz, damit unser Körper funktioniert. Aber es kann auch zu viel des Guten sein. Für einige Menschen ist es besonders problematisch. Wie viel Salz ist noch okay und wer sollte besonders aufpassen? // Alle Quellen und weitere Spezials findest Du hier: https://www.quarks.de/daily-quarks-spezial/

Host dieser Folge ist Sebastian Sonntag. Autorin und Reporterin ist Julia Demann. Und das erwartet Euch: (04:15) Dafür braucht der Körper Salz (06:30) So viel Salz essen wir (10:35) So wirkt zu viel Salz im Körper (13:50) So lässt salz den Blutdruck steigen (18.30) Salz macht hungrig, nicht durstig (21:40) Weniger Salz essen – Wer sollte es tun und wie kann es funktionieren? Und hier die wichtigsten Links zu dieser Folge: Der aktuelle Report der WHO zur Natrium-Reduktion berichtet, wie viel Salz wir aufnehmen sollten und wie viel in verschiedenen Ländern im Schnitt konsumiert wird: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/366393/9789240069985-eng.pdf?sequence=1 Diese wissenschaftliche Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erklärt, warum sie einen bestimmten Grenzwert für die tägliche Salzzufuhr empfiehlt: https://www.dge.de//fileadmin/dok/wissenschaft/stellungnahmen/EU03_2016_Sonderdruck_neu.pdf In dieser Übersichtsarbeit haben Forschende untersucht, wie sich Salzreduktion auf den Blutdruck und beteiligte Hormone auswirkt: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004022.pub5/full/de

