SPEZIAL: Risiko - Darum sollten wir es mehr lieben

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 29:55 Min. . Verfügbar bis 17.12.2027. WDR Online.

Tagtäglich müssen wir viele Entscheidungen fällen. Kleine, aber auch große: Soll ich heiraten? Kinder kriegen? Den Tannenbaum mit echten Kerzen schmücken? Oder lieber mit einer Lichterkette? Und hinter jeder Entscheidung steht ein echtes - oder gefühltes - Risiko. // Alle Quellen und weitere Spezials findest du hier: https://www.quarks.de/daily-quarks-spezial/

Und hier ein paar ausgewählte Links zu diesem Spezial:



So reagiert unser Körper auf Risiken (englisch):

Studie Weizmann Institut of Science: Snakes on the brain

https://weizmann.org.au/research/snakes-on-the-brain/



Darum sorgen wir uns mehr um Angehörige als uns selbst (englisch):

“Take care, honey!”: People are more anxious about their significant others' risk behavior than about their own

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103118303998



Angehörige über Risiken aufklären (englisch):

On Being More Amenable to Threatening Risk Messages Concerning Close Others (vis-à-vis the Self)

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167218769064



So risikoreich verhalten sich Jugendliche (englisch):

Steinberg, Laurence et.al: Adolescents Prefer More Immediate Rewards When in the Presence of their Peers

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1532-7795.2011.00738.x



Die Macher:innen

Autorin: Julia Trahms

Host: Sebastian Sonntag

Redaktion: Alexandra Hostert

