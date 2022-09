SPEZIAL: Nahrungsmittelintoleranzen - Problem oder Einbildung?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 26:59 Min. . Verfügbar bis 24.09.2027. WDR Online.

Durchfall, Krämpfe oder Hautausschläge. Wer damit zu tun hat, denkt vielleicht: Es liegt am Essen. Tatsächlich können vor allem Fruktose und Laktose Probleme machen. Bei Histamin ist es komplizierter. // Alle Quellen und weitere Spezials findest Du hier: https://www.quarks.de/daily-quarks-spezial/

Autor/in: Christiane Tovar

Host: Sebastian Sonntag

Redaktion: Monika Kunze

Und natürlich das ganze Quarks-Team

Und hier schon mal ausgewählte Links zu unserem SpezialDas Portal Gesundheitsinformation.de informiert ausführlich über Laktoseintoleranz und wie man damit im Alltag umgehen kann. Dort findet man auch die Laktose-Mengen, die in der Regel noch gut vertragen werden.https://www.gesundheitsinformation.de/laktoseintoleranz-milchzucker-unvertraeglichkeit.htmlMit so genannten IgG-Antikörpertests Tests lässt sich nicht zuverlässig herausfinden, ob man bestimmte Lebensmittel nicht verträgt. Warum das so ist, erklären allergologische Fachgesellschaften in dieser Leitlinie.https://dgaki.de/wp-content/uploads/2010/05/Leitlinie_KeineIgG-TestsNahrungsmittel2009.pdfViele Studien deuten darauf hin, dass sich die Therapie mit Probiotika positiv auf Laktoseintoleranz auswirken könnte. Auch diese Übersichtsarbeit sieht das Potential der lebenden Mikroorganismen für die Behandlung.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32443748/Die Histaminintoleranz ist schwer zu diagnostizieren. Warum das so ist und wie man dieser Unverträglichkeit trotzdem auf die Spur kommen könnte, haben Forschende der Universität Bratislava untersucht.https://www.mdpi.com/2072-6643/13/7/2228/htm