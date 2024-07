SPEZIAL: KIs übersetzen alles - Musst DU noch Sprachen lernen?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 34:00 Min. . Verfügbar bis 20.07.2029. WDR Online.

KI-Übersetzungen begegnen uns heute schon überall: Internet-Browser übersetzen Webseiten, ein Blick durch die Smartphone-Kamera soll Speisekarten in Fremdsprachen verständlich machen und neuere Anwendungen versprechen uns den Dolmetscher für die Hosentasche. Aber wie gut kann die KI das wirklich? Und müssen wir in Zukunft überhaupt noch Sprachen lernen? // Alle Quellen und weitere Spezials findet Ihr hier: https://www.quarks.de/daily-quarks-spezial

Euer Host in dieser Folge ist Sebastian Sonntag Autorin und Reporterin ist Theresa Gunkel Und das erwartet Dich: 00:05 Sebastian spricht italienisch ohne italienisch zu können ;) 02:15 ChatGPT, Samsung & Co dolmetschen in viele Sprachen 06:05 So lässt Heygen Sebastian italienisch sprechen 08:50 Funktionieren KI Dolmetscher auch bei komplizierter Gramatik? 11:45 Neuronale Netzwerke sind entscheidend 14:40 Machen KIs weniger Fehler als ich? 15:50 Dialekte und „kleinere“ Fremdsprachen können die KIs noch nicht 18:50 Zwischentöne, Flirten und Co sind sehr schwierig 25:20 Können KI-Dolmetscher beim Arzt helfen? 27:20 Taugen die KIs für meinen Urlaub im Ausland? 28:50 Genügt es, wenn ich Englisch kann? 29:40 Darum ist es wertvoll, selbst eine Fremdsprache zu lernen Hier geht es zur KI Heygen: https://www.heygen.com/?sid=rewardful&via=se&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1920BhA3EiwAJT3lSYPxte-hyqykU_gx9bFL_80Jkb8ypsrfW-1vQ7EruTI2wX4eYluD2xoCOJ0QAvD_BwE Hier geht es zur KI ChatGPT: https://openai.com/chatgpt/ In dieser Folge von Quarks: Dimension Ralph erfährst Du mehr darüber, wie sich künstliche neuronale Netze von unserem Gehirn unterscheiden: https://1.ard.de/ralphs_universum_ki Den Forschungsartikel zu den diskriminierenden KI-Übersetzungen kannst Du hier lesen: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3600211.3604672 Hier findest Du die erwähnte Studie zu den KI-Übersetzungen in medizinischen Notfallsituationen: https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.712.pdf In diesem Paper wird untersucht, welche Auswirkungen geringere Datensätze kleinerer Sprachen auf KI-Übersetzungen haben: https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-023-09742-6?utm_source=getftr&utm_medium=getftr&utm_campaign=getftr_pilot Weiterführendes Wissen dazu, wie gut KI Humor verstehen kann, findest Du hier: https://aclanthology.org/2023.acl-long.41.pdf Welche Auswirkungen das Sprechen mehrere Sprachen auf unser Gehirn hat, zeigt diese Studie: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh0064 Die Vorteile des Sprachenlernens mit Hilfe von Apps hat diese Untersuchung gezeigt: https://www.mdpi.com/2227-7102/9/3/179

Euer Host in dieser Folge ist Sebastian Sonntag

Autorin und Reporterin ist Theresa Gunkel



Und das erwartet Dich:

00:05 Sebastian spricht italienisch ohne italienisch zu können ;)

02:15 ChatGPT, Samsung & Co dolmetschen in viele Sprachen

06:05 So lässt Heygen Sebastian italienisch sprechen

08:50 Funktionieren KI Dolmetscher auch bei komplizierter Gramatik?

11:45 Neuronale Netzwerke sind entscheidend

14:40 Machen KIs weniger Fehler als ich?

15:50 Dialekte und „kleinere“ Fremdsprachen können die KIs noch nicht

18:50 Zwischentöne, Flirten und Co sind sehr schwierig

25:20 Können KI-Dolmetscher beim Arzt helfen?

27:20 Taugen die KIs für meinen Urlaub im Ausland?

28:50 Genügt es, wenn ich Englisch kann?

29:40 Darum ist es wertvoll, selbst eine Fremdsprache zu lernen



Hier geht es zur KI Heygen:

https://www.heygen.com/?sid=rewardful&via=se&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1920BhA3EiwAJT3lSYPxte-hyqykU_gx9bFL_80Jkb8ypsrfW-1vQ7EruTI2wX4eYluD2xoCOJ0QAvD_BwE



Hier geht es zur KI ChatGPT:

https://openai.com/chatgpt/



In dieser Folge von Quarks: Dimension Ralph erfährst Du mehr darüber, wie sich künstliche neuronale Netze von unserem Gehirn unterscheiden:

https://1.ard.de/ralphs_universum_ki



Den Forschungsartikel zu den diskriminierenden KI-Übersetzungen kannst Du hier lesen: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3600211.3604672



Hier findest Du die erwähnte Studie zu den KI-Übersetzungen in medizinischen Notfallsituationen: https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.712.pdf



In diesem Paper wird untersucht, welche Auswirkungen geringere Datensätze kleinerer Sprachen auf KI-Übersetzungen haben: https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-023-09742-6?utm_source=getftr&utm_medium=getftr&utm_campaign=getftr_pilot



Weiterführendes Wissen dazu, wie gut KI Humor verstehen kann, findest Du hier: https://aclanthology.org/2023.acl-long.41.pdf



Welche Auswirkungen das Sprechen mehrere Sprachen auf unser Gehirn hat, zeigt diese Studie: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh0064



Die Vorteile des Sprachenlernens mit Hilfe von Apps hat diese Untersuchung gezeigt: https://www.mdpi.com/2227-7102/9/3/179

Audio Download .