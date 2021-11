SPEZIAL: Hypnose - So kann sie uns wirklich helfen

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 29:24 Min. . Verfügbar bis 27.11.2026. WDR Online.

Hypnose - das klingt für viele nach Zauber-Show und Scharlatanerie. In Wahrheit wird Hypnose inzwischen aber auch vermehrt in der Medizin eingesetzt, z.B. beim Zahnarzt, bei Geburten, gegen Schmerzen. Die Methode soll auch dabei helfen, sich das Rauchen abzugewöhnen oder abzunehmen. Was also kann Hypnose - und was nicht? Alle Quellen, Infos und weitere Spezials findest Du hier: https://www.quarks.de/daily-quarks-spezial/

