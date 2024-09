SPEZIAL: Belauschen uns unsere Smartphones?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 26:39 Min. . Verfügbar bis 07.09.2029. WDR Online.

Unsere Smartphones sind immer dabei, überall, jeden Tag, bei jedem Gespräch. Immer wieder berichten Menschen, dass ihnen Online-Werbung zu Produkten auffällt über die sie sich kurz zuvor noch unterhalten hatten. Hat da jemand oder besser gesagt etwas gelauscht? (Diese Folge ist ein Repost aus dem Januar 2023) // Alle Quellen und weitere Spezials findest Du hier: https://www.quarks.de/daily-quarks-spezial/

Euer Host in dieser Folge ist Marlis Schaum Autorin und Reporterin ist Annika Franck Und das erwartet Euch: (03:25) Hey Facebook, Amazon & Co.! Belauscht Ihr uns? (05:50) Was sagen Chaos Computer Club und Co? (11:35) Woher kommt das Gefühl, dass uns unser Smartphone belauscht? (20:43) Ist es sicher, dass wir nicht belauscht werden? (22:50) Was können wir tun, um weniger gläsern zu sein? Und hier ausgewählte Links aus unserem Spezial: So viel lässt sich aus Deinen Daten herauslesen Zeige mir, was du klickst und ich zeige dir, wie du bist: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1418680112 Hier lässt sich das erwähnte ARD-Projekt nachgucken (Made to Measure - Eine digitale Spurensuche): https://www1.wdr.de/fernsehen/wdr-dok/madetomeasure-100.html https://www.madetomeasure.online/de/ Die Aussagen von Meta Hier könnt Ihr noch die Aussagen von Mark Zuckerberg im Detail nachlesen: (Transkript der Senatsanhörung von märk Zuckerberg, 10. April 2018): https://www.commerce.senate.gov/2018/4/facebook-social-media-privacy-and-the-use-and-abuse-of-data Was steckt hinter kognitiver Verzerrung? Das kannst Du hier in diesen Studien nachlesen: https://www.science.org/doi/10.1126/science.185.4157.1124 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0210423

