Spenden - Wie kann ich möglichst effektiv unterstützen?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 26:42 Min. . Verfügbar bis 05.11.2029. WDR Online.

Außerdem: Verstopfung - Welche Tipps helfen wirklich? (15:10) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Habt Ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet Euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de.

Host in dieser Folge ist Yvi Strüwing.

Und hier kommen noch die wichtigsten Infos für Euch.



SPENDEN - WIE KANN ICH MÖGLICHST EFFEKTIV UNTERSTÜTZEN?

Gerade vor Weihnachten ist Spendenzeit und unzählige Organisationen bitten um Unterstützung. Aber wie kann ich sicher sein, dass mein Geld auch ankommt und vor allem effizient eingesetzt wird? Kann die Wissenschaft bei dieser Entscheidung helfen?

Autorin: Magdalena Schmude



Wie die Kosteneffizient von Insektenschutz-Netzen für die Malaria-Prävention berechnet wird, ist hier erklärt:

https://www.givewell.org/international/technical/programs/insecticide-treated-nets



Welche positiven Effekte eine Entwurmung bei Kindern für Bildung und Arbeitsmarktchance hat, zeigen diese Untersuchungen:

http://cega.berkeley.edu/assets/cega_research_projects/1/Identifying-Impacts-on-Education-and-Health-in-the-Presence-of-Treatment-Externalities.pdf



http://emiguel.econ.berkeley.edu/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Twenty-year-economic-impacts-of-deworming.pdf



Hier findest du eine deutsche gemeinnützige Organisation, die sich mit der Bewertung von Spenden beschäftigt:

https://effektiv-spenden.org/



VERSTOPFUNG - WELCHE TIPPS HELFEN WIRKLICH?

Ballaststoffe und Bewegung helfen, um die Verdauung auf Trab zu bringen. Und genügend trinken. Dafür, dass ein Verdauungsspaziergang positive Effekte hat, hat die Wissenschaft keine Belege.

Autorin: Christiane Tovar



Was man grundsätzlich für die Darmgesundheit tun kann, haben wir in dieser Folge von Quarks Daily erklärt:

https://1.ard.de/quarks-daily-darm-gesundheit



In dieser Quarks Daily - Folge geht’s um die Rolle des Mikrobioms für unsere Gesundheit:

https://1.ard.de/quarks-daily-hitzesommer



Hier gibt’s ein FAQ von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu Ballaststoffen:

https://www.dge.de/fileadmin/dok/gesunde-ernaehrung/faq/DGE-FAQ-Ballaststoffe-2021.pdf





WAHLEN IN DEN USA

Hier kannst Du unsere Analyse im Quarks-Video über die US-Klimapolitik von Trump und Harris anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=0Yh24dfy8Ds

