So lernst du, deine Stimme zu mögen

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 24:19 Min. . Verfügbar bis 10.01.2028. WDR Online.

Außerdem: Warum wir Fake News so gern teilen (7:54)/ Abnehmen mit Medikamenten (16:40) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Und hier für Euch die wichtigsten Links zu dieser Folge:



Abnehmen mit Medikamenten:



EMA-Seite zu Wegovy, der gegen Übergewicht zugelassenen Semaglutid-Spritze:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/wegovy



Sicherheit von Semaglutid:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.645563/full



Stimme:



Infos und Übungsvideos, wie ihr eure Stimme trainieren könnt:

https://koerperstimmehaltung.zlb.uni-halle.de/



So werden wir anhand unserer Stimme wahrgenommen:

https://www.swr.de/wissen/klang-der-stimme-beeinflusst-die-wahrnhemung-einer-person-100.html



Quarks TV-Folge Was unsere Stimme über uns verrät in der ARD Mediathek:

https://www.ardmediathek.de/video/quarks/stimme-was-sie-ueber-uns-verraet/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTExNGJhMjIyLWQ1ZmEtNGFlYS04ZjYyLTg0ODdkY2YyNTljYg



Fake News:



Langzeitstudie Falschinformationen bei Twitter:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aap9559



Negativitätsverzerrung in Nachrichten weltweit:

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1908369116



Die Rolle von Emotionen wenn es um Fake News geht:

https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/9b64d4ace04f79f263987d822a90f88d.pdf/Viralit%C3%A4t%20von%20Fake%20News%20in%20Social%20Media.pdf

