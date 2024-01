So antwortet ChatGPT Dir richtig!

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 26:43 Min. . Verfügbar bis 07.01.2029. WDR Online.

Außerdem: Besser schlafen dank Schlaftracker? Oder eher digitaler Stress? (12:35) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Euer Host in dieser Folge ist YVi Strüwing

Und hier kommen die wichtigsten Quellen für Euch



CHAT GPT – SAG WARUM UND DU BEKOMMST BESSERE ANTWORTEN

Die Antworten von ChatGPT sind oft oberflächlich oder passen nicht ganz. Welche Strategien gibt es, damit ChatGPT besser und detaillierter antwortet?

Autor: Aeneas Rooch



Dieser Übersichtsartikel zeigt, wie „Chain of Thought Prompting“ funktioniert:

https://kuenstliche-intelligenz.sh/de/chain-of-thought-prompting



Wie emotionale Reize die KI-Antwort verbessern, wurde in dieser Studie untersucht (Preprint):

https://arxiv.org/abs/2307.11760



Und hier geht’s zum erwähnten Quarks Daily:

https://www.ardaudiothek.de/episode/quarks-daily-dein-taeglicher-wissenspodcast/lachen-darum-solltest-du-es-jetzt-mehr-tun/wdr/12968419/







BESSER SCHLAFEN DANK SCHLAFTRACKER? ODER DIGITALER STRESS?

Viele von uns nutzen Schlaftracker, um ihre Schlafqualität zu überwachen und zu verbessern. Aber können wir uns auf die Daten der Tracker wirklich verlassen oder sorgt die tägliche Bewertung sogar für zusätzlichen Stress?

Autorin: Catharina Velten



Mehr zum Thema Schlafphasen und Schlaftrackern findest du von Quarks auch hier bei Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=CFEQHhU6_tQ

und hier:

https://www.youtube.com/watch?v=1WgHIYsiNbo



Dass die Daten von Schlaftrackern nur zu 50 bis 60 Prozent zutreffen, kannst du hier nachlesen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6930135/



Dass Schlaftracker Stress fördern können, hat man unter anderem in dieser Studie herausgefunden:

https://jcsm.aasm.org/doi/10.5664/jcsm.6472





Und hier geht’s zu unserem besonderen Podcast-Tipp – Politikum, dem Meinungspodcast rund um Politik und Gesellschaft mit einer Prise Humor:

http://www.wdr.de/k/ARD_Audiothek-Politikum

