Schlechte Nachrichten - Wie kann man damit umgehen?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 21:34 Min. . Verfügbar bis 17.10.2028. WDR Online.

Außerdem: Schnupfen - Was hilft? (07:27) / Putzmittel - Besser fest oder flüssig? (14:38) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Euer Host in dieser Folge ist Sebastian Sonntag.

Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch.



SCHLECHTE NACHRICHTEN – WIE KANN MAN DAMIT UMGEHEN?

Kriege, Krisen, Umweltkatastrophen. Es gibt im Moment schlechte Nachrichten, die viele Menschen als sehr belastend empfinden. Doch man kann sich schützen, ohne die Realität komplett auszublenden.

Autorin: Annika Frack



Positive Geschichten wirken entlastend und ausgleichend, wenn man negativen Nachrichten ausgesetzt ist:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0284438



Zu viele schlechte Nachrichten sind nicht gut für uns. Das zeigen diese beiden Studien:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764203254619

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887618520300621?via%3Dihub



Auf der Welt ist in den vergangenen Jahren auch einiges besser geworden. Hier ein paar Beispiele:

https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity

https://childmortality.org/wp-content/uploads/2023/01/UN-IGME-Child-Mortality-Report-2022.pdf

https://ozone.unep.org/system/files/documents/Scientific-Assessment-of-Ozone-Depletion-2022-Executive-Summary.pdf







SCHNUPFEN – WAS HILFT?

Die Erkältungssaison hat begonnen. Sollte man dann Nasentropfen nehmen? Helfen Erkältungsmittel? Und: Lieber Schnäuzen oder Hochziehen, wenn Schleim die Nase verstopft.

Autorin: Antje Sieb



Eine Nasenspülung mit Kochsalzlösung lindert möglicherweise die Symptome einer Infektion der oberen Atemwege. Zu diesem Ergebnis kommt eine Cochrane Übersichtsarbeit:

Zhttps://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006821.pub3/full



Was hilft bei Erkältung? Wissenschaftlich geprüfte Infos gibt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen auf der Seite gesundheitsinformation.de:

https://www.gesundheitsinformation.de/schnupfen-husten-und-halsschmerzen-lindern.html#Inhalation-von-Wasserdampf-und-viel-trinken



Der Sicherheitsausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat mit einer Überprüfung von Arzneimitteln begonnen, die Pseudoephedrin enthalten:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/pseudoephedrine-containing-medicinal-products







PUTZMITTEL – BESSER FEST ODER FLÜSSIG?

Festes Shampoo und Duschseife sind besser für die Umwelt. Aber vor allem in einem Punkt, nämlich beim Transport. Wenn es um Energiekosten, Inhaltstoffe und Produktion geht, muss man genauer hingucken.

Autor: Michael Stang



Diese Studie zeigt, dass Putzmittel den Atemwegen ähnlich schaden wie Autoabgase:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj9156



In Kosmetika, aber auch Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln steckt viel mehr Plastik als allgemein bekannt ist. Das steht in diesem Bericht des Fraunhofer Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik:

https://www.umsicht.fraunhofer.de/content/dam/umsicht/de/dokumente/publikationen/2018/umsicht-studie-mikroplastik-in-kosmetik.pdf

