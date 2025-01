Schlecht drauf - Was hilft mir zum Starkfühlen?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 17:39 Min. . Verfügbar bis 06.01.2030. WDR Online.

Außerdem: Übergewicht - Allein guter Willen hilft nicht (09:15) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Habt Ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet Euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de.

Host in dieser Folge ist Sebastian Sonntag. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch. SCHLECHT DRAUF - WAS HILFT MIR ZUM STARKFÜHLEN? Vielen Kindern und Jugendlichen geht es psychisch nicht gut, sie haben Ängste um ihre Zukunft. Damit daraus keine manifesten psychischen Erkrankungen werden, können wir lernen, zuversichtlicher und aktiver zu leben. Oft braucht es dafür aber eine bessere Unterstützung in den Familien oder mehr Angebote in den Schulen. Autorin: Annika Franck Die COPSY-Studie zeigt den Stand der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5043075 Diese Studie zeigt den internationalen Stand der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen: https://www.thelancet.com/article/S2215-0366(24)00163-9/abstract Studie der Bertelsmann-Stiftung zu Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/jung-und-einsam- ÜBERGEWICHT - ALLEIN GUTER WILLEN HILFT NICHT Übergewicht ist ein großes Problem in Deutschland, es belastet die betroffenen Menschen gesundheitlich und auch unser Gesundheitssystem. Um das zu ändern, müsste sich aber auch gesellschaftlich und politisch einiges ändern. Autorin: Christina Sartori Mehr als jeder zweite Erwachsene in Deutschland hat Übergewicht, ergab diese Studie: https://www.researchgate.net/publication/263110974_Ubergewicht_und_Adipositas_in_Deutschland_Ergebnisse_der_Studie_zur_Gesundheit_Erwachsener_in_Deutschland_DEGS1#:~:text=Die%20Ergebnisse%20werden%20nach%20Geschlecht%2C%20Altersgruppen%2C%20Sozialstatus%20und,67%2C1%25%20der%20M%C3%A4nner%20und%2053%2C0%25%20der%20Frauen%20%C3%BCbergewichtig Diese Übersichts-Studie zeigt: Eine Preispolitik für Lebensmittel kann das Ernährungsverhalten der Bevölkerung wirksam beeinflussen. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25933484/ Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt gesüßte Getränke, wie z.B Limonaden, stärker zu besteuern: https://www.who.int/publications/i/item/9789241511247 Werbung im Fernsehen, die an Kinder gerichtet ist, beeinflusst das Risiko für Übergewicht, zeigt diese Studie: https://www.researchgate.net/publication/40695488_Television_food_advertising_and_the_prevalence_of_childhood_overweight_and_obesity_A_multicountry_comparison

