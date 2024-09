Reden statt Grübeln - Darum hilft uns der Austausch mit anderen

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 22:18 Min. . Verfügbar bis 16.09.2029. WDR Online.

Außerdem: Recycling - Was bringt Mülltrennung wirklich? (08:20) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Habt Ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet Euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de.

Host in dieser Folge ist Sebastian Sonntag. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch. REDEN STATT GRÜBELN – DARUM HILFT ES UNS; WENN WIR UNS MIT ANDEREN AUSTAUSCHEN Es ist kein Zufall, dass wir im Gespräch mit anderen auf einmal Lösungen finden oder uns Dinge klar werden. Es liegt daran, dass Denken und Sprechen sich voneinander unterscheiden. Autorin: Alexandra Rank Warum Menschen unterschiedlich denken – das könnt Ihr in dieser Quarks Daily-Folge nachhören: https://1.ard.de/quarks_daily_Denken RECYCLING – WAS BRINGT ES WIRKLICH, WENN WIR UNSEREN MÜLL TRENNEN? Mülltrennen gilt als typisch deutsch, aber von wirklich nachhaltigen Recyclingquoten sind wir noch weit entfernt. Quarks hat sich angeschaut, was beim Recycling schon gut läuft und was nicht. Autor: Michael Stang Problemfeld Plastik - Informationen des Science Media Center: https://livingfactsheets.smc.page/problemfelder-plastik Recyclingquoten in Deutschland, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern: https://deutsche-recycling.de/blog/recyclingquote-deutschland-vergleich/#Recyclingquote_Deutschland_-_was_ist_das Aufkommen und Recyclingquoten von Verpackungen in Deutschland: https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/statistiken/verpackungsabfaelle/aufkommen-und-recyclingquoten-von-verpackungen Über 52 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle landen im Jahr in der Umwelt: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07758-6 Neue Recyclingmethode für Kunststoff, vorgestellt im Fachmagazin Science: https://www.science.org/doi/10.1126/science.adq7316

Host in dieser Folge ist Sebastian Sonntag.

Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch.



REDEN STATT GRÜBELN – DARUM HILFT ES UNS; WENN WIR UNS MIT ANDEREN AUSTAUSCHEN

Es ist kein Zufall, dass wir im Gespräch mit anderen auf einmal Lösungen finden oder uns Dinge klar werden. Es liegt daran, dass Denken und Sprechen sich voneinander unterscheiden.

Autorin: Alexandra Rank



Warum Menschen unterschiedlich denken – das könnt Ihr in dieser Quarks Daily-Folge nachhören:

https://1.ard.de/quarks_daily_Denken



RECYCLING – WAS BRINGT ES WIRKLICH, WENN WIR UNSEREN MÜLL TRENNEN?

Mülltrennen gilt als typisch deutsch, aber von wirklich nachhaltigen Recyclingquoten sind wir noch weit entfernt. Quarks hat sich angeschaut, was beim Recycling schon gut läuft und was nicht.

Autor: Michael Stang



Problemfeld Plastik - Informationen des Science Media Center:

https://livingfactsheets.smc.page/problemfelder-plastik



Recyclingquoten in Deutschland, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern:

https://deutsche-recycling.de/blog/recyclingquote-deutschland-vergleich/#Recyclingquote_Deutschland_-_was_ist_das



Aufkommen und Recyclingquoten von Verpackungen in Deutschland:

https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/statistiken/verpackungsabfaelle/aufkommen-und-recyclingquoten-von-verpackungen



Über 52 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle landen im Jahr in der Umwelt: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07758-6



Neue Recyclingmethode für Kunststoff, vorgestellt im Fachmagazin Science:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adq7316

Audio Download .