Pakete - So wird die Zustellung ökologischer

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 23:17 Min. . Verfügbar bis 18.09.2028. WDR Online.

Außerdem: Welche Impfungen brauchen wir für den Winter? (08:33) / Misophonie - Wenn Alltagsgeräusche aggressiv machen (14:50) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Host in dieser Folge ist Yvi Strüwing. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch. PAKETE – SO WIRD DIE ZUSTELLUNG ÖKOLOGISCHER Fahrzeuge von Paketdiensten sind omnipräsent in unseren Städten. Häufig parken sie mangels Alternative in zweiter Reihe und blockieren damit Fahrradwege und Straßen. Noch dazu sind es häufig Dieselfahrzeuge, die die Luft stark belasten. Wie ließe sich das ändern? Wie könnte die Paketzustellung ökologischer werden? Autor: Robin Schäfer Einkaufen oder liefern lassen, was ist ökologischer? Antworten gibt es in dieser Studie des Umweltbundesamtes: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-oekologisierung-des-onlinehandels Warum der Lieferverkehr boomt und wie wir diesen Boom ökologischer gestalten können, steht in diesem Paper von Agora Verkehrswende: https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2019/Staedtischer-Gueterverkehr/Agora-Verkehrswende_staedtischer-Gueterverkehr_03.pdf Wie shoppen wir online möglichst nachhaltig? Darum gehts in diesem Quarks Daily SPEZIAL: https://www.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-77-onlineshopping-geht-das-auch-nachhaltig/ WELCHE IMPFUNGEN BRAUCHEN WIR FÜR DEN WINTER Es wird herbstlich, und wie jedes Jahr werden Infektionskrankheiten im Herbst und Winter zunehmen. Wer zumindest ein paar davon vermeiden oder abschwächen möchte, kann sich impfen lassen – die neuen Coronaimpfstoffe sollen im Laufe dieser Woche bei den Hausärzten eintreffen, auch Grippe und das RS-Virus machen vielen Sorgen. Aber für wen ist welche Impfung überhaupt sinnvoll? Autorin: Antje Sieb Das sagt die Ständige Impfkommission (STIKO) zu den neuen Corona-Impfstoffen: https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Stellungnahme-COVID-19-Varianten-adaptierte-Impfstoffe.html So schätzen Forschende das RS-Virus und die Möglichkeiten zum Schutz ein: https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/press-briefing/details/news/neue-rsv-praevention-wirksamkeit-sicherheit-einsatz/ MISOPHONIE – WENN ALLTAGSGERÄUSCHE AGGRESSIV MACHEN Kauen, Atmen oder das Tippen auf der Tastatur. Bei manchen Menschen können ganz alltägliche Geräusche Ekel oder Wut auslösen. Was steckt dahinter? Autorin: Christiane Tovar Auf Quarks.de findet ihr einen Artikel zum Thema Misophonie: https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/ekel-vor-geraeuschen-wenn-mich-dein-kauen-wahnsinnig-macht/ Wer tiefer einsteigen möchte, kann das mit diesem wissenschaftlichen Artikel tun, der die Misophonie gut verständlich beschreibt: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8760222/

