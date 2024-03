Mikrowelle - Macht sie Nährstoffe im Essen kaputt?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 21:52 Min. . Verfügbar bis 28.02.2029. WDR Online.

Außerdem: HPV-Impfung - Sie wirkt richtig gut! (07:20) / Haarausfall bei Frauen - Was kann man dagegen tun? (13:28) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Host dieser Folge ist Yvi Strüwing. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Dich. MIKROWELLE – MACHT SIE NÄHRSTOFFE IM ESSEN KAPUTT? Lebensmittel in der Mikrowelle zuzubereiten, ist nicht schlechter für Vitamine, Mineralstoffe und Proteine als Garen auf dem Herd. Aber man muss ein paar Dinge beachten. Autorin: Alexandra Rank Welchen Einfluss die Mikrowelle auf den Nährwert von Lebensmitteln hat, wurde beispielsweise in dieser Meta-Studie untersucht: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408398209527340 Wird Brokkoli in der Mikrowelle zubereitet, bleibt sogar mehr Vitamin C enthalten als beim Kochen oder Dünsten: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17995854/ Auch wenn die Mikrowelle praktisch ist und viele eine zu Hause haben, gibt es Vorbehalte: https://www.researchgate.net/publication/356751032_The_Confrontation_of_Consumer_Beliefs_About_the_Impact_of_Microwave-Processing_on_Food_and_Human_Health_with_Existing_Research HPV-IMPFUNG – SIE WIRKT RICHTIG GUT! Seit rund 16 Jahren wird jetzt gegen HPV geimpft und Studien zeigen, dass die Impfung sehr gut vor Gebärmutterhalskrebs schützt. Autorin: Christiane Tovar Hier geht’s zur Originalstudie aus Schottland: https://academic.oup.com/jnci/advance-article-abstract/doi/10.1093/jnci/djad263/7577291?redirectedFrom=fulltext&login=false Nochmal in Ruhe nachlesen? In diesem Quarks-Artikel findet Ihr alles Wichtige zur HPV-Impfung: https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/wie-sicher-ist-die-hpv-impfung/ Einen guten Überblick zur HPV-Impfung gibt es beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen: https://www.gesundheitsinformation.de/hpv-impfung-gegen-gebaermutterhalskrebs.html HAARAUSFALL BEI FRAUEN – WAS KANN MAN DAGEGEN TUN? Wenn Frauen die Haare ausfallen, kann das verschiedene Ursachen haben. Manchmal helfen Medikamente. Autorin: Christina Sartori Was hilft, wenn Frauen die Haare ausfallen, beschreibt die angesehenen Cochrane Collaboration in dieser Übersichtsarbeit: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27225981/ Wie sicher und wie wirksam ist der Wirkstoff Minoxidil? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32622136/ Wissenschaftlich abgesichert und verständlich werden hier die verschiedenen Ursachen von weiblichem Haarausfall beschrieben: https://www.endokrinologen.de/androgenetische-alopezie.php

