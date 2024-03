Mikroplastik in Wasserflaschen - Wie schlimm ist das?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 18:52 Min. . Verfügbar bis 12.03.2029. WDR Online.

Host in dieser Folge ist Sebastian Sonntag. Und hier kommen noch die wichtigsten Infos für Euch: MIKROPLASTIK IN WASSERFLASCHEN – WIE SCHLIMM IST DAS? Wir trinken regelmäßig Wasser aus Einweg- und Mehrweg-Plastikflaschen. Dabei konsumieren wir ungewollt winzige Plastikteilchen mit. Wie sehr schaden uns Mikroplastik und Nanoplastik? Und was können wir machen, damit das Problem nicht noch schlimmer wird? Autorin: Verena Böttcher Wie viele Plastikpartikel sich in einer Wasserflasche befinden können, ist kaum zu glauben: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2300582121 Warum es eigentlich so schwierig ist, Nanoplastik zu erforschen, könnt ihr hier nachlesen: https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/umweltverschmutzung-wir-sehen-nanoplastik/#:~:text=Das%20 hat%20 Forscherinnen%20und%20 Forscher,bezeichnen%20wir%20 sie%20 als%20 Nanoplastik. BRUDER ODER SCHWESTER – SO BEEINFLUSSEN SIE UNSER LEBEN Das Geschlecht unserer Geschwister wirkt sich zwar nicht auf unsere Persönlichkeit aus. Aber je nachdem, ob ich mit einem Bruder oder einer Schwester aufwachse, verdiene ich mehr oder weniger Geld oder fühle mich insgesamt etwas besser oder schlechter. Autorin: Sabrina Loi Unser Quarks Daily Spezial zur Frage, ob Geschwister glücklich machen: https://www.ardaudiothek.de/episode/quarks-daily-dein-taeglicher-wissenspodcast/spezial-machen-geschwister-gluecklich/wdr/13058097/ Das Geschlecht der Geschwister wirkt sich nicht auf die Persönlichkeit aus: http://doi.org/10.1177/09567976221094630 Wie Brüder Job und Verdienst von Frauen beeinflussen: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2019.02.009 https://doi.org/10.1007/s00148-021-00830-9 Brüder können finanzielle Sicherheit bieten: https://doi.org/10.1086/697431 Wer eine Schwester hat, ist psychisch stabiler: https://doi.org/10.1037/a0020387 https://doi.org/10.4236/psych.2014.510129

