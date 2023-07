Mehr Radspuren - Bremsen sie Autos wirklich aus?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 21:37 Min. . Verfügbar bis 10.07.2028. WDR Online.

Außerdem: Medikamente - So wirken sie auch bei Hitze richtig (13:31) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Und hier kommen noch die wichtigsten Links für Euch zu dieser Folge: Mehr Radspuren - Bremsen sie Autos wirklich aus? In dieser Zusammenfassung des Statistischen Bundesamtes kannst Du nachlesen, wo und wann 2021 Menschen mit dem Rad Unfälle hatten: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Verkehrsunfaelle/Publikationen/Downloads-Verkehrsunfaelle/unfaelle-zweirad-5462408217004.pdf In dieser Datenanalyse des SPIEGEL siehst du an Beispielen, dass weniger Spuren fürs Auto häufig nur wenig Zeitverlust für Autofahrer:innen bedeuten (Spiegel+ / Paywall): https://www.spiegel.de/auto/radwege-datenanalyse-bremsen-radspuren-den-autoverkehr-wirklich-aus-a-3fc963b1-2c65-4bec-a46b-189c1bec7240 Medikamente – So wirken sie auch bei Hitze richtig Hier findest Du eine sehr detaillierte Übersicht über Medikamente, die kühl gelagert werden sollten: https://www.akdae.de/fileadmin/user_upload/akdae/Arzneimitteltherapie/AVP/vorab/20200723-Hitze.pdf Wie Pflaster mehr Wirkstoff abgeben, als üblich, kannst du hier sehen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8841153/ Hier wird im Detail erklärt, wie Hitze, Feuchtigkeit und Licht die Wirkung von Medikamenten beeinflussen: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-6426-0_10 Die Macher:innen: Euer Host in dieser Folge: Ina Plodroch „Mehr Radspuren - Bremsen sie Autos wirklich aus?“ – Autor: Robin Schäfer, Wissenschaftsjournalist mit einem Fokus auf das Thema Mobilität „Medikamente – So wirken sie auch bei Hitze richtig“ - Autorin: Christina Sartori: Medizin- und Wissenschaftsjournalistin

Und hier kommen noch die wichtigsten Links für Euch zu dieser Folge:



Mehr Radspuren - Bremsen sie Autos wirklich aus?

In dieser Zusammenfassung des Statistischen Bundesamtes kannst Du nachlesen, wo und wann 2021 Menschen mit dem Rad Unfälle hatten:

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Verkehrsunfaelle/Publikationen/Downloads-Verkehrsunfaelle/unfaelle-zweirad-5462408217004.pdf



In dieser Datenanalyse des SPIEGEL siehst du an Beispielen, dass weniger Spuren fürs Auto häufig nur wenig Zeitverlust für Autofahrer:innen bedeuten (Spiegel+ / Paywall):

https://www.spiegel.de/auto/radwege-datenanalyse-bremsen-radspuren-den-autoverkehr-wirklich-aus-a-3fc963b1-2c65-4bec-a46b-189c1bec7240





Medikamente – So wirken sie auch bei Hitze richtig



Hier findest Du eine sehr detaillierte Übersicht über Medikamente, die kühl gelagert werden sollten:

https://www.akdae.de/fileadmin/user_upload/akdae/Arzneimitteltherapie/AVP/vorab/20200723-Hitze.pdf



Wie Pflaster mehr Wirkstoff abgeben, als üblich, kannst du hier sehen:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8841153/



Hier wird im Detail erklärt, wie Hitze, Feuchtigkeit und Licht die Wirkung von Medikamenten beeinflussen:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-6426-0_10





Die Macher:innen:



Euer Host in dieser Folge: Ina Plodroch



„Mehr Radspuren - Bremsen sie Autos wirklich aus?“ – Autor: Robin Schäfer, Wissenschaftsjournalist mit einem Fokus auf das Thema Mobilität



„Medikamente – So wirken sie auch bei Hitze richtig“ - Autorin: Christina Sartori: Medizin- und Wissenschaftsjournalistin

Audio Download .