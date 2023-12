Lachen - Darum solltest Du es jetzt mehr tun!

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 19:42 Min. . Verfügbar bis 05.12.2028. WDR Online.

Außerdem: ChatGPT & Co. - Bloss nicht persönlich werden (07:15) //Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Euer Host in dieser Folge ist Sebastian Sonnatg Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch: LACHEN – DARUM SOLLTEST DU ES JETZT MEHR TUN! Trübes Wetter? Keinen Bock auf Sport? Angeschlagenes Immunsystem? – Kann Lachen mir bei Psyche und Fitness helfen? Autorin: Julia Trahms Was Witz und Komik für Körper und Sozialleben bedeuten, erfahrt ihr in diesem Quarks Daily Spezial: https://www.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-34-lachen-krampf-oder-kunst/ Was beim Lachen im Körper passiert, erklärt Eckhart von Hirschhausen sehr anschaulich in diesem Video: https://www.ardmediathek.de/video/hirschhausens-quiz-des-menschen/was-passiert-im-koerper-wenn-wir-lachen/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2hpcnNjaGhhdXNlbnMgcXVpeiBkZXMgbWVuc2NoZW4vMTBiMzVmNjctZWFhMi00OGEyLWE1ZmEtNDRhZGFkNTFjNTgw Eine gute Übersicht, was die Psychologie über das Lachen weiß, bietet Planet Wissen: https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/lachen/index.html KIs IM ALLTAG – NICHT ZU PERSÖNLICH MIT ALEXA, CHATGPT UND CO WERDEN Der richtige Umgang mit KIs, hilft nicht nur dabei, sie besser zu nutzen. Sondern kann uns auch vor ihnen schützen. Autorin: Sharin Santhiraraja-Abresch Hier könnt Ihr Prompt Hacking mal selber testen: https://gandalf.lakera.ai/ Sicherheitslücken bei KIs erklärt die ENISA: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-foresight-cybersecurity-threats-for-2030 Wie gefährlich Staubsaugerroboter werden können, zeigt das MIT auf: https://www.technologyreview.com/2022/12/19/1065306/roomba-irobot-robot-vacuums-artificial-intelligence-training-data-privacy/ Wie genau Sprachmodelle sind, hat diese Studie untersucht: https://arxiv.org/abs/2307.06435 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie schätzt die aktuelle Lage zur IT-Sicherheit ein: https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Publikationen/Lagebericht/lagebericht_node.html Und hier geht’s zu unserem Podcast-TIPP: Der KI Podcast: https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-ki-podcast/94632864/

