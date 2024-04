Kopfschmerzen werden häufiger - Warum ist das so?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 19:50 Min. . Verfügbar bis 26.04.2029. WDR Online.

Außerdem: Die Avocado-Debatte - Superfood oder Klimakiller? (11:47) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Host in dieser Folge ist Ina Plodroch. Und hier kommen noch die wichtigsten Infos für Euch. KOPFSCHMERZEN WERDEN HÄUFIGER – WARUM IST DAS SO? Spannungskopfschmerz, Migräne, Clusterkopfschmerz – immer mehr Menschen lassen sich wegen Kopfschmerzen behandeln. Warum ist das so und was hilft wirklich gegen Kopfweh? Autorin: Antje Sieb Mehr Menschen lassen sich wegen Kopfschmerzen behandeln: https://www.tk.de/presse/themen/medizinische-versorgung/ambulante-versorgung/tk-daten-kopfschmerzen-2168128 Weltweites Vorkommen von Kopfschmerzen: https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-022-01402-2 Das sagt das RKI zur Häufigkeit von Kopfschmerzen: https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_S6_2020_Migraene_Spannungskopfschmerz.pdf?__blob=publicationFile DIE AVOCADO-DEBATTE – GESUND ABER SCHLECHT FÜRS KLIMA? Weil Avocados gesund und vielseitig einsetzbar sind, haben sie sich zu Trend-Food entwickelt. Mit Folgen für die Umwelt: Der hohe Wasserverbrauch ist in vielen Fällen problematisch. Die CO2-Bilanz fällt dabei gar nicht so schlecht aus. Autorin: Annika Franck Wie man das Konzept vom Wasserfußabdruck weiterentwickeln könnte: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/konzeptionelle-weiterentwicklung-des Die Umweltorganisation WWF zu Wasserverbrauch und Wasserknappheit weltweit - und was unser Konsum damit zu tun hat: https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Landwirtschaft/WWF-Studie-Kulinarischer-Kompass-Wasser.pdf Der CO2-Fußabdruck von Lebensmitteln: https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/Reinhardt-Gaertner-Wagner-2020-Oekologische-Fu%C3%9Fabdruecke-von-Lebensmitteln-und-Gerichten-in-Deutschland-ifeu-2020.pdf

