Indoorwalking - Am Schreibtisch aufs Laufband?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 17:10 Min. . Verfügbar bis 10.05.2029. WDR Online.

Außerdem: Wäsche waschen - Umweltfreundlicher und billger geht! (08:06)// Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Ihr wollt beim Deutschen Podcastpreis für uns abstimmen? Hier geht’s zum Voting: https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/quarks-daily-2/ Host in dieser Folge ist Yvi Strüwing. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch. INDOORWALKING – AM SCHREIBTISCH AUFS LAUFBAND? Bei der Büroarbeit auf dem Laufband gehen, mag auf den ersten Blick etwas befremdlich wirken, aber es bringt sehr viele gesundheitliche Vorteile und schränkt nur leicht beim Tippen ein. Autorin: Julia Demann Aktuelle Studie, die untersucht hat, wie sich Bewegung während der Büro-Arbeit auf die Arbeitsleistung auswirkt: https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/JAHA.123.031228 Übersichtsarbeit, die Studien zu aktiven Arbeitsplätzen bei Übergewichtigen ausgewertet hat: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/oby.22388 Über das richtige Sitzen haben wir hier in Quarks Daily schon mal gesprochen: https://www.ardaudiothek.de/episode/quarks-daily-dein-taeglicher-wissenspodcast/sitz-gerade-so-hast-du-eine-gute-koerperhaltung/wdr/94746236/ WÄSCHE WASCHEN – UMWELTFREUNDLICHER UND BILLIGER GEHT! Die Wäschetonne ist schon wieder voll und die Zeit knapp: Lohnt sich die dreistündige Eco-Wäsche tatsächlich für die Umwelt? Und wie schlimm ist Weichspüler wirklich? Autorin: Anna Palm In dieser Studie wurde der Energieverbrauch bei höheren und niedrigeren Waschtemperaturen untersucht: https://www.oeko.de/oekodoc/289/2006-008-de.pdf Hier findet Ihr Tipps vom Umweltbundesamt fürs möglichst nachhaltige Waschen: https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/haushalt-wohnen/waesche-waschen-waschmittel#wie-sie-mit-kleinen-tricks-umweltschonend-wasche-waschen Hier findet Ihr eine Übersicht der A.I.S.E. dazu, wie die Menschen in Europa ihre Wäsche waschen: 20200917130851-aise_consumerhabitssurvey_2020_highlights.pdf In dieser Studie des Umweltbundesamts wurden in Gewässern nachgewiesene Duftstoffe aus Wasch- und Reinigungsmitteln zusammengefasst: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-06-24_texte_65-2019_bericht_duftstoffe_monitoring.pdf

