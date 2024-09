Individuelle Gesundheitsleistungen - Sinnvoll oder Abzocke?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 18:09 Min. . Verfügbar bis 30.09.2029. WDR Online.

Außerdem: Gemeinschaftsgärten - was bringen sie uns? (09:07) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Habt Ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet Euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de.

Host in dieser Folge ist Yvi Strüwing. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch. Hier könnt ihr uns treffen und bei der Entstehung und Aufzeichnung einer Folge QuarksDaily live dabei sein: b° future - Europas erstes Festival für Journalismus und konstruktiven Dialog (b-future.org) INDIVIDUELLE GESUNDHEITSLEISTUNGEN – SINNVOLL ODER ABZOCKE? Individuelle Gesundheitsleistungen – kurz: IGeL – müssen Patientinnen und Patienten selber zahlen. Warum das so ist und wie sinnvoll solche Behandlungen sind, darüber klären wir hier auf: Autorin: Julia Demann Hier ist der Link zum IGeL-Monitor, bei dem ihr gucken könnt, wie einzelne Leistungen aufgrund der wissenschaftlichen Datenlage bewertet werden: https://www.igel-monitor.de/ Hier gelangt ihr zum IGeL-Report von 2023. Eine Repräsentative Umfrage von Menschen, um zu sehen, welche IGeL angeboten werden und wie Ärztinnen und Ärzte zu IGeL beraten: https://www.igel-monitor.de/fileadmin/Downloads/Presse/IGeL-Report_2023_Evaluationsbericht.pdf Und hier eine Studie, die geguckt hat, ob die Bewertung des IGeL-Monitors mit Bewertungen der wissenschaftlichen Leitlinien zusammenpassen. Größtenteils passen sie zusammen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10713336/ GEMEINSCHAFTSGÄRTEN – WAS BRINGEN SIE UNS? Gemeinschaftsgärten stärken nicht nur den Zusammenhalt einer Nachbarschaft, sondern könnten auch wirtschaftlich wichtig werden. Autor: Michael Stang Gemeinschaftsgärten für lebenswerte Städte stärken – das fordert das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung: https://www.ioew.de/news/article/wo-nachbarschaft-gedeiht-gemeinschaftsgaerten-fuer-lebenswerte-staedte-staerken Das Projekt GartenLeistungen untersucht die Bedeutung und den Wert von öffentlichen Grünflächen für eine nachhaltige Stadtentwicklung: https://www.gartenleistungen.de/projekt/ Hier findet ihr Factsheets zu Städten und einzelnen Gemeinschaftsgärten: https://www.gartenleistungen.de/publikationen/infografiken-und-factsheets/

