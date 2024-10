Impostor-Syndrom - Warum kann ich meinen Erfolg nicht genießen?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 19:29 Min. . Verfügbar bis 24.06.2029. WDR Online.

Außerdem: Sport im Sonnenschein - Ist Ozon noch gefährlich? (12:42) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Habt Ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet Euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de.

Host in dieser Folge ist Yvi Strüwing. Und hier kommen noch die wichtigsten Infos für Euch: IMPSTOR-SYNDROM – WARUM KANN ICH MEINEN ERFOLG NICHT GENIEßEN? Selbstzweifel kennen wir alle - und die können sogar zunehmen, umso erfolgreicher wir werden. Ob Du auch davon betroffen bist? Autorin: Lena Wensch Bei dieser Info-Hotline der Deutschen Depressionshilfe kannst Du dich anonym und kostenfrei über Behandlungsmöglichkeiten informieren: 0800 33 44 5 33. Wenn Du akut Redebedarf hast, möglicherweise Suizidgedanken, dann kannst du egal zu welcher Tageszeit mit der Telefonseelsorge anonym und kostenfrei telefonieren oder chatten: https://www.telefonseelsorge.de/ Und wenn Du testen willst, ob Du vielleicht auch vom Impostor-Syndrom betroffen bist: https://paulineroseclance.com/pdf/IPTestandscoring.pdf (PDF) Wer ist besonders häufig vom Impostor-Syndrom betroffen: https://doi.org/10.1007/s11606-019-05364-1 Wie gehen betroffene Personen mit dem Impostor-Syndrom um: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103337. SPORT IM SONNENSCHEIN – IST OZON NOCH GEFÄHRLICH? In der Atmosphäre schützt Ozon uns vor UV-Strahlung. Am Boden ist das Reizgas schlecht für die Gesundheit. Draußen Sport treiben sollte man daher am besten zu Beginn des Tages. Autorin: Annika Franck Hier findest Du aktuelle Luftdaten vom Umweltbundesamt: https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten Wie gefährlich Ozon sein kann, findest Du hier beim Umweltbundesamte und Bayerischen Landesamtes für Umwelt: https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-gesundheit/gesundheitsrisiken-durch-ozon#gesundheitliche-wirkungen https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_47_bodennahes_ozon.pdf Wie Erderwärmung und Ozonbelastung zusammenhängen, zeigt diese Studie. https://www.nature.com/articles/s41558-020-0743-y Quarks Daily Spezial zu der Frage, wie problematisch Luftverschmutzung noch ist: https://www.quarks.de/umwelt/luftverschmutzung-noch-ein-risiko-fuer-uns-quarks-daily-spezial/ Und hier geht es zu unserem Podcast-Tipp: Die Anschlags – Russlands Spione unter uns https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-anschlags-russlands-spione-unter-uns/13420611/

