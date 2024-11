Heizen und Lüften - Wie passt das zusammen?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 18:10 Min. . Verfügbar bis 27.11.2029. WDR Online.

Host dieser Folge ist Ina Plodroch. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Dich. HEIZEN UND LÜFTEN – WIE PASST DAS ZUSAMMEN? Keiner will Schimmel in der Wohnung haben, deshalb lüften wir. Doch jetzt im Winter, denkt man auch an die Heizkosten, wenn kalte Luft durch das geöffnete Fenster nach drinnen kommt. Ein paar Tricks helfen, die richtige Balance zwischen Heizen und Lüften zu finden. Autorin: Alexandra Rank Hier hat das Bundesumweltministerium sehr übersichtlich dargestellt, wie man richtig lüftet: https://www.bmuv.de/themen/gesundheit-chemikalien/gesundheit/innenraumluft/richtiges-lueften-und-heizen Im Winter reicht es, mehrmals am Tag jeweils drei bis fünf Minuten zu lüften, schreiben Fachleute des Fraunhofer Instituts für Holzforschung: https://www.iaqip.wki.fraunhofer.de/de/themen/richtig-lueften.html Mehr zum Thema Lüften steht in dieser Publikation des hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/buergerinfo/espi/espi8.pdf ERNÄHRUNGSBERATUNG – WAS TAUGT SIE? Leute, die wegen ihres Übergewichtes oder wegen einer chronischen Krankheit eine Diät einhalten müssen, fühlen sich manchmal überfordert und geben schnell auf. Eine Ernährungsberatung oder eine Ernährungstherapie kann ihnen helfen, bei der Stange zu bleiben. Autor: Lukas Kohlenbach In dieser Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2017 geht es um die Effekte einer Ernährungsberatung, die Krankheiten vorbeugen soll: https://www.jandonline.org/article/S2212-2672(17)31002-X/abstract Wann kann eine Ernährungstherapie sinnvoll sein? Mit dieser Frage beschäftigt sich diese Handreichung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: https://www.kbv.de/media/sp/PraxisWissen_Ernaehrung.pdf Ein Koordinierungskreis verschiedener Fachgesellschaften und Berufsverbände hat eine Checkliste zusammengestellt. Sie hilft Dir dabei, seriöse Ernährungsberatungsangebote zu finden: https://www.dge.de/qualifizierung/koordinierungskreis/

