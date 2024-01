Gutes Essen in Mensa und Kantine - Worauf kommt es an?

Außerdem: Gewalt in Beziehungen - Welche Warnsignale gibt es? (08:25) / Eigenblutbehandlung - Bringt das was? (14:42) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Host dieser Folge ist Ina Plodroch. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch. GUTES ESSEN IN MENSA UND KANTINE – WORAUF KOMMT ES AN? Zerkochter Brokkoli, Pommes und Wurst. Das muss nicht sein. Gemeinschaftsverpflegung kann durchaus gesund und lecker sein. Autorin: Christiane Tovar Mit Nachhaltigkeit kann man bei Kantinenbesuchern punkten, zeigt ein Versuch an der LMU München. Quarks hat darüber berichtet: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/quarks/wissenschaft-und-mehr/audio-wie-funktioniert-der-strommarkt---nudging-in-der-mensa---luchse-100.html Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt Empfehlungen für Mensen und Kantinen: https://www.dge.de/gemeinschaftsgastronomie/dge-qualitaetsstandards/ Das Umweltbundesamt informiert in dieser Broschüre über die Planetary Health Diet: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/uba_fb_besser_essen_bf.pdf Hier findet Ihr die Studie, die zeigt, dass gutes Essen im Krankenhaus dabei hilft, wieder gesund zu werden: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32776-4/fulltext GEWALT IN BEZIEHUNGEN – WELCHE WARNSIGNALE GIBT ES? Es fängt an mit mangelndem Respekt oder kleinen Demütigungen – und endet mit Schlägen oder anderen Formen von Gewalt. Die ersten Warnsignale zu kennen, kann helfen. Autorin: Sabrina Loi Hilfe bei Gewalt gegen Frauen gibt es unter anderem hier: In Deutschland unter 116016 und https://www.hilfetelefon.de In Österreich unter 0800 222 555 und https://www.frauenhelpline.at In der Schweiz: https://www.opferhilfe-schweiz.ch/de/ Männer finden hier Hilfe: https://www.maennerhilfetelefon.de Diese Studie hat untersucht, welche Warnsignale es für Gewalt in Beziehungen gibt: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/19485506231209076 Gewalt in der Beziehung wirkt sich körperlich und seelisch aus: https://www.nature.com/articles/s41591-023-02629-5 EIGENBLUTBEHANDLUNG – BRINGT DAS WAS? Das eigene Blut gegen Sehnenentzündung oder einfach zur generellen Stärkung spritzen, das empfehlen einige Ärzte und Heilpraktiker. Bisher konnten gute Studien allerdings keinen Beweis für die Wirksamkeit einer solchen Therapie finden. Autorin: Christina Sartori Eigenblut ist nicht hilfreich bei einer entzündeten Achillessehne. Das zeigen mehrere Studien – auch diese: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3629924/ Eigenblutbehandlungen bei Arthrose werden in der amerikanischen Leitlinie nicht empfohlen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31908163/ Ozontherapie gegen Long Covid? Es gibt noch keine guten Studien, die belegen, dass das hilft: https://www.igel-monitor.de/fileadmin/user_upload/IGeL_Evidenz_ausfuehrlich_Ozontherapie_Long-Post-COVID.pdf

