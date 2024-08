Grüne Mode - Was sind Nachhaltigkeits-Versprechen wert?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 23:11 Min. . Verfügbar bis 27.08.2029. WDR Online.

Außerdem: Riskante QR-Codes - Darum solltest Du überlegen, was Du scannst (09:05) / Insektensterben - Das können wir dagegen tun (15:30) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Habt Ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet Euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de.

Host in dieser Folge ist Sebastian Sonntag. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch. GRÜNE MODE – WAS SIND NACHHALTIGKEITS-VERSPRECHEN WERT? Autorin: Annika Franck Kauf dich grün? Schön, wenn das so einfach wäre. Doch hinter den Umwelt-Versprechen der Modefirmen steckt oft nicht viel. Und auch das Recycling gestaltet sich schwierig. Untersuchung in der EU zu grünen Claims bei Kleidung: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125110 Greenpeace zu Umweltauswirkungen von Mode: https://www.greenpeace.de/publikationen/Greenpeace_Report_Greenwashing_Fast_Fashion.pdf Untersuchung des Umweltbundesamtes zu den globalen Umweltauswirkungen der Modeindustrie: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/kleider-haken RISKANTE QR CODES – DARUM SOLLTEST DU ÜBERLEGEN, WAS DU SCANNST Autor: Michael Stein QR-Codes sind super bequem: Einfach die Kamera auf die quadratischen Felder mit dem scheinbar wirren Punktmuster halten und fertig. Keine langen Website-Adressen eintippen, keine Sucherei im Netz. Genau das ist allerdings auch ein Problem, denn die Codes können in eine Falle führen. Autorin: Michael Stein Die Polizei gibt Tipps gegen Phishing per QR-Code: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/was-ist-quishing/ Die Verbraucherzentrale zu aktuellen Phishing-Maschen: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar/phishingradar-aktuelle-warnungen-6059 INSEKTENSTERBEN - DAS KÖNNEN WIR DAGEGEN TUN Trotz vieler Stechmücken in diesem Jahr geht das Insektensterben weiter. Ihr aus der Quarks-Community wolltet wissen, was wir tun können, damit es Insekten besser geht. Autor: Michael Stang Gewässerrandstreifen sind für Insekten wichtig, zeigt diese Studie: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/artenvielfalt/lebensraum/30326.html Beim Schutz von Insekten ist auch die Landwirtschaft gefragt: https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/artenvielfalt/insekten-biologische-vielfalt.html

