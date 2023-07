Gift in Dosentomaten? So gefährlich ist BPA wirklich

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 20:41 Min. . Verfügbar bis 03.07.2028. WDR Online.

Außerdem: Lassen sich Tierversuche wirklich auf Menschen übertragen (07:10) / Zu viel gegessen - Warum können wir uns nicht beherrschen? (13:24) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

In unserem Newsletter stellen wir Euch einmal pro Woche vor, was es Neues von Quarks gibt – ob im Podcast, auf unserer Webseite oder bei YouTube. Hier könnt Ihr ihn abonnieren: https://www.quarks.de/allgemein/quarks-newsletter/ Und hier für Euch die wichtigsten Links zu dieser Folge: Gift in Dosentomaten? So gefährlich ist BPA wirklich Die Ergebnisse von Ökotest zu Dosentomaten findet Ihr hier: https://www.oekotest.de/essen-trinken/Geschaelte-Tomaten-Test-Hormongift-in-Dosentomaten-entdeckt_13872_1.html Hier geht’s zum Q&A des BfR zu Bisphenol A: https://www.bfr.bund.de/de/bisphenol_a_in_alltagsprodukten__antworten_auf_haeufig_gestellte_fragen-7195.html Wie gut lassen sich Tierversuche auf den Menschen übertragen? Im Quarks Daily Spezial „Tierversuche - Ein notwendiges Übel?“ erfahrt Ihr mehr über Tierversuche und wie Alternativen zu bewerten sind https://www.ardaudiothek.de/episode/quarks-daily-dein-taeglicher-wissenspodcast/spezial-tierversuche-ein-notwendiges-uebel/wdr/12625429/ Was wir aus dem Skandal um TeGenero gelernt haben, hat das Paul-Ehrlich-Institut hier zusammengefasst: https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/wiss-publikationen-volltext/transkript-0607-tgn1412-lehren.pdf?__blob=publicationFile&v=2 Zu viel gegessen - Warum können wir uns nicht beherrschen? Diese Studie zeigt die Zusammenhänge von verschiedenen körperlichen Signalen, die zusammen im Gehirn verarbeitet werden, damit wir uns satt oder hungrig fühlen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19955772/ Hier wurde untersucht, welche Rolle unser Mikrobiom (Bakterien etc. in unserem Darm) spielt, wenn es um Hunger oder das Sättigungsgefühl geht: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2019.00082/full#h20 Wie Hormone unseren Appetit beeinflussen, wird in dieser Übersichtsstudie zusammengefasst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777281/

In unserem Newsletter stellen wir Euch einmal pro Woche vor, was es Neues von Quarks gibt – ob im Podcast, auf unserer Webseite oder bei YouTube. Hier könnt Ihr ihn abonnieren:

https://www.quarks.de/allgemein/quarks-newsletter/



Und hier für Euch die wichtigsten Links zu dieser Folge:



Gift in Dosentomaten? So gefährlich ist BPA wirklich



Die Ergebnisse von Ökotest zu Dosentomaten findet Ihr hier:

https://www.oekotest.de/essen-trinken/Geschaelte-Tomaten-Test-Hormongift-in-Dosentomaten-entdeckt_13872_1.html



Hier geht’s zum Q&A des BfR zu Bisphenol A:

https://www.bfr.bund.de/de/bisphenol_a_in_alltagsprodukten__antworten_auf_haeufig_gestellte_fragen-7195.html





Wie gut lassen sich Tierversuche auf den Menschen übertragen?



Im Quarks Daily Spezial „Tierversuche - Ein notwendiges Übel?“ erfahrt Ihr mehr über Tierversuche und wie Alternativen zu bewerten sind

https://www.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-94-tierversuche-ein-notwendiges-uebel/



Was wir aus dem Skandal um TeGenero gelernt haben, hat das Paul-Ehrlich-Institut hier zusammengefasst:

https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/wiss-publikationen-volltext/transkript-0607-tgn1412-lehren.pdf?__blob=publicationFile&v=2





Zu viel gegessen - Warum können wir uns nicht beherrschen?



Diese Studie zeigt die Zusammenhänge von verschiedenen körperlichen Signalen, die zusammen im Gehirn verarbeitet werden, damit wir uns satt oder hungrig fühlen:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19955772/



Hier wurde untersucht, welche Rolle unser Mikrobiom (Bakterien etc. in unserem Darm) spielt, wenn es um Hunger oder das Sättigungsgefühl geht:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2019.00082/full#h20



Wie Hormone unseren Appetit beeinflussen, wird in dieser Übersichtsstudie zusammengefasst:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777281/

Audio Download .