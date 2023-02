Gibt es eine Attraktivitäts-Formel?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 19:44 Min. . Verfügbar bis 31.01.2028. WDR Online.

Außerdem: Solarenergie - Da geht noch mehr! (10:00)// Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Und hier für Euch die wichtigsten Links zu dieser Folge



Gibt es eine Attraktivitäts-Formel?



Diese Arbeit liefert einen guten Überblick darüber, was als schön angesehen wird und welche Auswirkungen das hat:

http://www.beautycheck.de/cmsms/uploads/images/bilder/bericht/beauty_mi_zensiert.pdf



Der Attraktivitätsforscher Martin Gründl beschreibt in dieser Studie, was ein schönes Gesicht ausmacht:

https://epub.uni-regensburg.de/27663/1/Habil_Gruendl_gesamt_093m.pdf



Quarks ist auch der Frage nachgegangen, warum es schöne Menschen manchmal leichter haben:

https://www.wdr.de/tv/applications/fernsehen/wissen/quarks/pdf/Q_Schoenheit.pdf



Solarenergie - Da geht noch mehr!



Hier findet ihr Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, aktualisiert Ende 2022:

https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.html



Wie viel Strom in Deutschland kommt denn aus Photovoltaik? Das fassen Mitarbeiter:innen vom Strom-Report hier zusammen:

https://strom-report.de/photovoltaik/



Wo sich Strom aus Sonne und Wind lohnen könnt Ihr auf den Seiten des Think-Tanks „Agora Energiewende“ checken:

https://www.agora-energiewende.de/service/pv-und-windflaechenrechner/

Audio Download .